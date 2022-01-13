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الامارات | ألمانيا لا تستبعد إغلاق تطبيق «تليغرام»

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برلين ■ رويترز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا لا تستبعد إغلاق تطبيق «تليغرام» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، في تصريحات نُشرت أمس، إن ألمانيا قد تغلق تطبيق تليغرام للرسائل إذا استمرت هذه الخدمة التي يشيع استخدامها بين جماعات اليمين المتشدد والمعارضين للقيود المتعلقة بجائحة (كوفيد-19)، في انتهاك القانون الألماني.

وقالت لصحيفة «دي تسايت الأسبوعية: «لا يمكننا استبعاد ذلك.. قرار الإغلاق سيكون خطيراً وهو خيار أخير بكل تأكيد. يجب استنفاد جميع الخيارات الأخرى أولاً». وأضافت أن ألمانيا تبحث مع شركائها في الاتحاد الأوروبي كيفية تنظيم خدمة تطبيق تليغرام.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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