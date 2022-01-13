الامارات | ألمانيا لا تستبعد إغلاق تطبيق «تليغرام»

شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا لا تستبعد إغلاق تطبيق «تليغرام» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، في تصريحات نُشرت أمس، إن ألمانيا قد تغلق تطبيق تليغرام للرسائل إذا استمرت هذه الخدمة التي يشيع استخدامها بين جماعات اليمين المتشدد والمعارضين للقيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في انتهاك القانون الألماني.

وقالت لصحيفة «دي تسايت الأسبوعية: «لا يمكننا استبعاد ذلك.. قرار الإغلاق سيكون خطيراً وهو خيار أخير بكل تأكيد. يجب استنفاد جميع الخيارات الأخرى أولاً». وأضافت أن ألمانيا تبحث مع شركائها في الاتحاد الأوروبي كيفية تنظيم خدمة تطبيق تليغرام.

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