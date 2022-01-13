الامارات | سيدة سعودية تعودة من نجد إلى الحجاز على ظهر ناقتها.. رحلة تستغرق 20 يوما

شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة سعودية تعودة من نجد إلى الحجاز على ظهر ناقتها.. رحلة تستغرق 20 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مالكة الإبل السعودية، رشا القرشي، أنها ستنفذ وعد قطعته، وتعود من نجد إلى الحجاز على ظهر ناقتها، برحلة تستمر نحو 20 يوما، بعد خسارتها سباق أقيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل. بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.

وشاركت رشا القرشي بناقتها في سباق الشوط الخامس، الذي أقيم ضمن منافسات النسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في حين أنه بعد إنهائها التسجيل وكل الإجراءات، تفاجأت في يوم السباق أنه من الشروط عدم المشاركة بإبل سبق لها المشاركة في سباقات من قبل، لذلك اضطرت إلى استدعاء أخرى مستأجرة، إلا أنها لم تحظ بالفوز.

وأشارت رشا القرشي إلى أنها تنتظر التصريح اللازم لبدء السفر، وتشكر عدة جهات بادرت اليوم بدعمها، حيث تم توفير سيارات مخصصة (كرافانات)، ومعها مرافقون ومرافقات، لإتمام الرحلة، التي تستغرق 20 يوما تقريبا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news