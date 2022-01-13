الامارات | «421» يعلن عن برنامج شتاء 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن «421» يعلن عن برنامج شتاء 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن معرض421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي التي تُعنى بإبراز المواهب المحلية والإقليمية وتنميتها في جميع أنحاء المنطقة، عن برنامج شتاء 2022.

ويشهد البرنامج سلسلة من فعاليات الرفاه والعافية التي تركز على رعاية الذات والتطوير المهني، مشتملاً عروضاً سينمائية وورشاً إبداعية، وسوقاً، ويوماً غنائياً مفتوحاً مع «cl-u» (حلقة وصل إبداعية)، وبرنامجاً تعليمياً ملهماً، موجهاً إلى المراهقين والمراهقات، مع عدد من الممارسين والممارسات المبدعين الشباب، بغية صقل مهاراتهم، إضافة إلى ذلك، يستضيف معرض421 معارض جديدة، تحمل عنوان «خارج النطاق»، و«اللغة مهاجرة».

في نتاج لبرنامج التطوير الفني للمعارض، يقدم الفنان عمّار العطار معرض «خارج النطاق»، يعرض فيه مجموعة جديدة من الأعمال الأدائية والفيديو ذات الطبيعة الحركية والتفاعلية، مستكشفاً الأدوات التي تجسد العمل الكتابي الرتيب للمهام اليومية.

وتستضيف أبوظبي نسخة مصغرة من مهرجان كولومبوسكوب السابع بعنوان «اللغة مهاجرة»، بالتعاون مع معرض421. كولومبوسكوب هو مهرجان للفنون المعاصرة، وبمثابة منصة إبداعية للحوار متعدد التخصصات الذي نما بشكل مطرد في المشهد الثقافي في كولومبو منذ عام 2013. ويضم هذا العام العديد من الأعمال الفنية والمشروعات الممتدة، التي تتناول فعل التنقل، وتتبنى التآزر الجماعي الرافض للمواقف ضيقة الأفق.

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