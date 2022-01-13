الامارات | «ربع قرن» تنظم يوماً مفتوحاً للمسرح وفنون العرض

شكرا لقرائتكم خبر عن «ربع قرن» تنظم يوماً مفتوحاً للمسرح وفنون العرض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين فعالية افتراضية بعنوان «اليوم المفتوح لمشروع ربع قرن للمسرح وفنون العرض»، تزامناً مع اليوم العربي للمسرح، وحرصاً منها على توحيد جهود المؤسسات التابعة لها «أطفال الشارقة وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة والشارقة لتطوير القدرات». وتهدف الفعالية إلى تحقيق الثقة بين المنتسب والإدارة وأولياء الأمور وإعداد قاعدة بيانات للمتميزين في مسار المسرح وفنون العرض، وتأسيس مجموعات عمل في المراكز والمحطات التدريبية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات المستقبلية من خلال استحداث وتطوير مناهج وبرامج تدريبية متنوعة وأنشطة مبتكرة تسهم في تنمية وتطوير مواهب وقدرات الأطفال واليافعين والشباب بحضور المنتسبين وأولياء أمورهم، وعدد من الجمهور.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news