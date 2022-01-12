علاج الهالات السوداء بوصفات طبيعية « موجودة في كل بيت»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الهالات السوداء.. من أكثر المشكلات الشائعة التي تواجه السيدات، بسبب الإجهاد، والأرق، بالإضافة إلى العوامل الوراثية، أو تتبع بعض العادات الصحية الخاطئة، لذا تقدم «هن» خلال التقرير التالي، بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تحد من ظهور الهالات السوداء وفقًا لمجلة «Femina».

علاجات منزلية تحد من ظهور الهالات السوداء

- يمكن استخدام المعلقة الباردة على العين، إذ يمكن تطبيقها على العين لمدة 10 دقائق بشكل يومي.

- يساعد الخيار في التخلص من الهالات السوداء، حيث يمكنك تقطيعه إلى شرائح على شكل دوائر ووضعها على العين، ولكن للحصول على نتائج فعالة يلزم وضعه في الثلاجة لمدة قبل وضعه على العين.

- يمكنك وضع كمادات الشاي الأخضر على منطقة العين، حيث ضعيها في الماء ثم انقليها إلى الثلاجة، واحرصي على وضعها على العين بشكل يومي لمدة عشر دقائق، نظرا لأن ذلك يساعد في تهدئة الشعيرات الدموية في العين.

مرطبات طبيعية فعالة للجلد

- من المعروف أن الطماطم تعمل كعامل تبييض طبيعي، لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة، لذا حاول تطبيقها على العين، للحصول على نتائج مذهلة والتخلص من الهالات السوداء، حيث قومي بتحضير كمية مناسبة من عصير الطماطم، مع خلط ملعقتين من دقيق الحمص، ونصف ملعقة من الليمون، ومزج الخليط معًا، وتركه لمدة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة، وبعد ذلك قومي بتنظيفه بالماء البارد.

- يمكن وضع كمية مناسبة من زيت جوز الهند، باعتباره من المرطبات الفعالة للجلد، حيث يحتوي على فيتامين «هـ»، ومواد مضادة للأكسدة التي تعمل على دعم خلايا الجلد وحمايته من الجفاف، لذا احرصي على تنظيف البشرة جيدًَا، ووضعه في اتجاه عقارب الساعة، واتركيه حتى الاستيقاظ من النوم، ستلاحظين الفرق.