طريقة تنظيف فروة الرأس في 8 خطوات.. وداعا للقمل والصيبان

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحتاج فروة الرأس إلى تنظيف مستمر وبطريقة معينة، للتخلص من الأوساخ التي تتراكم في الشعر، وتشكل وجود القمل والصيبان، لذا تستعرض «هُن»، الطريقة المثلى لتنظيف فروة الرأس، كما جاء على موقع «Web Md».

طريقة تنظيف فروة الرأس

طريقة تنظيف فروة الرأس، في خطوات سهلة وبسيطة.

خل التفاح

يساعد خل التفاح على منع تراكم الأوساخ على فروة الرأس، وقتل البكتيريا التي تسبب عدة مشكلات لفروة الرأس.

زيت شجرة الشاي

يساعد زيت شجرة الشاي على تفكيك الدهون المتراكمة في منطقة فروة الرأس، ويمكن تخفيفه قبل استخدامه بأحد الزيوت الخفيفة، وذلك لأن استعماله على البشرة أو الفروة المباشرة دون تخفيف قد يسبب تهيج الجلد.

زيت إكليل الجبل

له العديد من الفوائد المختلفة للشعر وفروة الرأس، ويساعد التدليك به على تنظيم إفراز الزيوت، مما قد يساهم في تحسين صحة فروة الرأس والشعر.

طرق أخرى لتنظيف فروة الرأس

توجد مجموعة من المكونات الطبيعية المفيدة للشعر، وتساعد على تعقيمه، منها:

- ملح البحر أو السكر

إذ تساعد الحبيبات الخشنة على عمل تقشير لفروة الرأس.

حليب جوز الهند

يمكن استخدامه لإعداد شامبو طبيعي لتنظيف فروة الرأس.

الثوم

يساعد الثوم على تعقيم فروة الرأس، وتعزيز نمو الشعر وتقوية البصيلات لدى البعض، ولكن يجب الحذر عند استخدامه، فالثوم يسبب تهيج الجلد.

مكملات غذائية

يمكن تناول مكملات غذائية مناسبة تساعد على تقوية الشعر.

غسل الشعر

غسل الشعر بعد ممارسة التمارين الرياضية.

أسباب اتساخ فروة الرأس

توجد عدة أسباب تتسبب في اتساخ فروة الرأس، منها:

تراكم خلايا الجلد الميتة.

إفرازات الجسم الطبيعية.

تراكم بقايا المستحضرات المستخدمة لغسيل الشعر أو تصفيفه.