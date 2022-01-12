قبل الزواج.. علامات الضعف الجنسي وكيفية علاجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قد يعاني الذكور من مشاكل جنسية مختلفة، من بينها القذف المبكر، وتأخر أو غياب القذف، وفقدان الرغبة الجنسية، والضعف الجنسي، ويعرف الضعف الجنسي طبياً بضعف الانتصاب.

في إطار ذلك.. نستعرض علامات الضعف الجنسي وكيفية علاجها، وفقا لموقعي healthline و mayoclinic.

ماهو الضعف الجنسي عند الرجال؟

الضعف الجنسي، هو عدم القدرة على القيام بعلاقة جنسية كاملة في أي مرحلة من مراحل السلوك الجنسي بسبب عدم وجود رغبة جنسية أو عدم القدرة على الانتصاب، بما يكفي للقيام بعلاقة جنسية كاملة مع الشريك، ويمكن أن يحصل العجز عرضيا أو مرات عديدة أو أن يكون دائما.

علامات الضعف الجنسي:

- أسباب جسدية:

تصلب الشرايين: تصيب المدمنين على التدخين، والمصابين بارتفاع الكوليستيرول في الدم وبارتفاع ضغط الدم.

خلل هرموني: يتمثل في تقلص معدل هرمون التستيترون عند الرجل

القصور الكلوي: مرضى القصور الكلوي من أكثر الناس عرضة للعجز الجنسي

مرضى السكري: يواجهون مشكلة العجز الجنسي بنسبة 3 إلى 4 مرات أكثر من المعدل الطبيعي

بعض الأدوية: من الآثار الجانبية لبعض الأدوية عدم القدرة على الانتصاب عند الجماع

خلل في الأعصاب: يكون بفعل ارتجاج في المخ، جلطة في المخ.

- أسباب نفسية:

التخوف من عدم نجاح العلاقة الجنسية وفشلها والخوف من خيبة أمل الشريكة.

الاكتئاب والخجل الشديد

التعرض لصدمة نفسية شديدة أو لعنف جنسي في السابق، لا تزال آثاره حاضرة في نفسية الشخص.

فتور جنسي وانعدام الشهوة بين الطرفين بسبب الروتين.

عوامل أخرى تتحكم في القدرة الجنسية عند الشخص كالتدخين، والإدمان على الكحول، تعاطي المخدرات، التعب والإرهاق، بالإضافة إلى عامل مهم وهو السن، حيث تقل القدرة الجنسية للرجل مع تقدمه في السن، حيث يحتاج بعد سن الخمسين لوقت أكثر للمداعبة التي تسبق العملية الجنسية لحصول انتصاب قادر على إتمام العلاقة الجنسية.

- علاج الضعف الجنسي

يختلف العلاج باختلاف تشخيص أسباب العجز الجنسي عند كل شخص، فإذا كان سبب العجز الجنسي عضويا فإن العلاج يكون على يد اختصاصي الأمراض التناسلية، وإن كان نفسيا فيكون العلاج من اختصاص طبيب نفسي أو اختصاصي في الجنس.

العلاج بالأدوية الفموية:

الأدوية المستخدمة في علاج الضعف الجنسي مثل أفانافيل وسيلدينافيل، وتادالافيل وفاردينافيل، وتستخدم هذه الأدوية بتناول الحبوب قبل الجماع بساعة أو ساعتين، ووجدت الدراسات أنّ هذه الأدوية تعد فعالة لدى 7 رجال من أصل 10 يستخدمونها، إلا أنّ معدلات الاستجابة تكون أقل لدى مرضى السكري ومرضى السرطان، لكن آثارها الجانبية تتمثل في صداع الرأس، واحتقان الأنف، واحمرار الوجه، وآلام العضلات بالإضافة إلى عسر الهضم.

العلاج بالتستوستيرون:

يمكن أن يستخدم التستوستيرون لعلاج الضعف الجنسي، لدى الرجال الذين يعانون من انخفاض الدافع الجنسي، وانخفاض مستويات التيستوستيرون في الدم.

مضخة القضيب أو المضخة الفراغية:

وهي عبارة عن أنبوب بلاستيكي ينزلق فوق القضيب، ويرتبط بمضخة في الطرف الآخر من الأنبوب، تعمل على خفض الضغط حول القضيب من خلال تفريغ الهواء في الأنبوب، مما يؤدي إلى الانتصاب، وبعد حدوث الانتصاب تنزلق حلقة مرنة لتضغط على قاعدة القضيب، مما يساعد على الاحتفاظ بالدم داخل القضيب، ومنع خروجه لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

وتصل فعالية هذا الجهاز إلى ما يقارب 75%، بعد التدريب المناسب على استخدامه.

دواء البروستاديل Alprostadil

يتم استخدامه إما عن طرق حقنه داخل الجسمين الكهفيين للقضيب إما بوضعه داخل الإحليل، وتتم الطريقة الأولى بحقن دواء البروستاديل في جانب القضيب من خلال إبرة دقيقة للغاية، ويصل معدل نجاح هذه الطريقة إلى ما يقارب 85 ٪. وقد تصلح هذه الطريقة لعلاج الضعف الجنسي، لدى الرجال الذين لا يستجيبون للأدوية الفموية.

وبالنسبة لطريقة العلاج داخل الإحليل، فيتم ذلك بوضع حبيبة دواء صغيرة جداً في الإحليل باستخدام أداة خاصة، دون الحاجة إلى حقن الدواء باستخدام إبرة.

العلاج الجراحي:

يتم من خلال إدخال زرعات داخل القضيبن ويتم اللجوء إلى الجراحة في حال فشل العلاجات الأخرى، ويتميز التدخل الجراحي بمعدلات أعلى للنجاح والرضا، بالنسبة إلى غيره من طرق علاج الضعف الجنسي.

- طرق الوقاية من الضعف الجنسي:

تساعد بعض الطرق في الوقاية من الضعف الجنسي، وتتمثل في:

تجنب التوتر:

عن طريق ممارسة تمارين اليوجا التي تساعد على الاسترخاء والابتعاد عن مسببات التوتر والقلق.

تجنب التدخين:

يعد التدخين من الأسباب الرئيسية لحدوث العجز الجنسي، ولذلك ينصح بالإقلاع عن التدخين.

الوزن المثالي:

من خلال تناول الأطعمة الصحية وتجنب الأطعمة التي تسبب زيادة الوزن، وكذلك ينصح بممارسة الرياضة يوميًا.