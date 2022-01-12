لمرضى أوميكرون.. هذه المشروبات تعزز المناعة وتحارب الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

أكد العلماء أن خطورة متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، تتمثل في كونه ينتشر بشكل كبير على مستوى العالم.

وينصح الخبراء بتناول التوابل مثل القرفة والكركم والقرنفل والكمون والفلفل الأسود لتعزيز المناعة.

وفي التقرير، أفضل المشروبات التي تقوي المناعة ويجب أن تتناولها كل صباح وذلك كما ورد في موقعي "hindustantimes" و"timesofindia".

-مشروب الكركم

يحتوي الكركم على مركب نشط يسمى الكركمين له تأثير مضاد للالتهابات على الجسم ويوفر نظام دفاع جيد ضد الأمراض، ويعد تناوله أحد الخيارات لتعزيز مناعتك بشكل كبير.

طريقة التحضير

قم بغلي ملعقتين كبيرتين من الماء، وبمجرد أن تصل إلى نصف الكمية، أضف إليه 200 مل من الحليب، واتركه يغلي لمدة 7-8 دقائق على نار منخفضة.

-بذور الشيا

تعتبر بذور الشيا معزز قوي للمناعة، ويقوي هذا الطعام الفائق الصحة العامة من خلال توفير الكثير من المواد المغذية، تمتلئ هذه البذور الصغيرة بالحديد والبروتين والألياف وفيتامين أ وفيتامين ج والكالسيوم والفولات.

طريقة التحضير

يمكنك نقع البذور طوال الليل في كوب من الماء وشربها على معدة فارغة، يمكنك أيضًا مزجها مع الزبادي أو اللبن.

-مشروب الزنجبيل

كل من الجذور والكركم والزنجبيل مليئة بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات والمطهرة، الكركم معالج طبيعي، بينما الزنجبيل يزيد من عدد خلايا الدم البيضاء، مما يساعد على تدمير مسببات الأمراض الغريبة.

طريقة التحضير

كوب ماء، نصف ملعقة صغيرة زنجبيل نيء مبشور، و¼ ملعقة صغيرة من جذر الكركم، ثم أضف ملعقة صغيرة خل التفاح، ومعه ملعقة صغيرة عسل.

يُضاف الماء والزنجبيل والكركم إلى مقلاة عميقة ويُترك ليغلي (5-10 دقائق)، بمجرد أن يبدأ الماء في الغليان، أغلق النار واترك الخليط يبرد قليلاً، ويصفى المشروب في كوب ويضاف إليه العسل وخل التفاح.