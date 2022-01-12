8 نصائح لإنقاص الوزن بشكل سريع وصحي

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الحصول على وزن صحي من الأمور الهامة التي يحرص الجميع على تحقيقها سواء الرجال أو السيدات، ويلجأ البعض إلى اتباع نظام غذائي خاطيء من أجل فقدان الوزن، دون معرفة الأضرار الناتجة من ورائها، لذا تعرض «هن» خلال التقرير التالي مجموعة من النصائح التي يلزم اتباعها للمحافظة على عملية فقدان الوزن بشكل صحي وفقًا لموقع «Health Line».

نصائح لفقدان الوزن

- يلزم التقليل من الكربوهيدرات، إذ تعد من الأساسيات للحصول على وزن صحي في وقت قصير هو الحد من تناول السكريات، والنشويات.

- الحفاظ على تناول البروتين والخضروات إلى جانب النظام الغذائي بشكل يومي، وذلك لاحتوائها على كمية من الألياف التي تساعد في دعم الشعور بالشبع لدى الإنسان.

- يلزم المحافظة على ممارسة التمارين الرياضية، والذهاب لمدة من ثلاثة إلى أربعة مرات لصالات الجيم خلال الأسبوع للمحافظة على جسم صحي.

- تناول كمية مناسبة من الماء قبل تناول الوجبات.

- الامتناع عن تناول الوجبات خلال فترة الليل.

- احرص على التأكد من عدم وجود مشكلات صحية، لا تدعم عملية فقدان الوزن، لذا يلزم اتخاذ الإجراءات الطبية والفحوصات الطبية قبل خوض روشتة فقدان الوزن.

- المحافظة على تناول العديد من المشروبات التي تساعد على حرق دهون الجسم بشكل سريع.

- يلزم الالتزام بجدول نظام غذائي صحي، بالإضافة إلى الحصول على قسط كافي من النوم.

فوائد إنقاص الوزن على الصحة

هناك مجموعة من الفوائد التي تعود على الأشخاص الذين يملكون جسم متوازن، نوضحها فيما يلي:

- يكون المزاج أفضل، بالإضافة إلى الحد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المصاحبة للسمنة، وزيادة الوزن.

- الحد من الإصابة بشعور ضيق التنفس قبل الخلود إلى النوم، وتجنب الشعور السريع بالإرهاق.

- التحسين من الحالة النفسية، ودعم شعور الثقة بالنفس.