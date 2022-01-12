طريقة عمل اللحمة بالبصل.. أسرع وصفة بمذاق شهي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

اللحمة بالبصل.. من الأكلات المفضلة لدى البعض، بسبب مذاقها الرائع، وتكلفتها البسيطة بالنسبة للخضروات التي تدخل في مقادير الإعداد، لذا نقدم لكِ طريقة عمل اللحمة بالبصل، كما قدمته الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج «على قد الإيد» على سي بي سي سفرة.

طريقة عمل اللحمة بالبصل

قبل عرض طريقة عمل اللحمة بالبصل، لابد من معرفة المكونات المطلوبة.

المكونات

لحمة.

بصل.

سمنه.

فلفل رومى.

فلفل حار.

ملح.

فلفل أسود.

ماء.

خطوات عمل اللحمة بالبصل

- تقلب اللحمة مع البصل في السمنة على النار، ويضاف الفلفل الرومي والحار.

- يضاف القليل من الماء على مراحل مع التقليب، ثم يضاف الملح والفلفل الأسود ثم تقدم اللحمة.

طريقة عمل اللحم بالبصل على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي

المكونات

لحم العجل.

500 جرام بصل متوسط الحجم.

2 ثوم مفروم.

زيت.

ملح.

ربع ملعقة فلفل أسود.

ربع ملعقة فلفل حار.

خطوات عمل اللحمة بالبصل

- تسخين الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

- اضافة البصل والثوم مع قليل من الملح ويقلب حتى يتم امتصاص الماء من وقت لآخر.

- اضافة مكعبات اللحم وانتظار حتى احمرار لونها من جميع الجوانب.

- تتبل بالفلفل الأسود والفلفل الأحمر.

- يمكن اضافة المرقة إذا لزم الأمر.

طريقة عمل اللحمة بالبصل المكرمل

شرائح لحم بتلو.

زيت ذرة.

بصل مكرمل.

قرفة.

ملح.

فلفل أسود.

ماء.

أوراق ريحان.

أرز بسمتي.

خطوات عمل اللحمة بالبصل المكرمل

تتبل اللحمة بالملح والفلفل والقرفة.

حشوها بالبصل المكرمل واغلاقها بخلة الأسنان.

تشوحيها في زيت ذرة ثم اضافة الماء وتركها حتى تنضج وتقدم ساخنة.

تقدم مع الأرز البسمتي والريحان.