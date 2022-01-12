من هي الطفلة جنى التي دعاها الرئيس لحضور منتدى شباب العالم؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«من هي الطفلة جنى؟».. تساؤلات انتشرت عبر السوشيال ميديا، بعدما خطفت الصغيرة أنظار الجميع، كأصغر مشاركة في منتدى شباب العالم، إذ دعيت للحضور أثناء زيارة الرئيس لقريتها المنكوبة من السيول نهاية شهر نوفمبر.

ويستعرض «هُن»، خلال التقرير التالي، أبرز المعلومات عن الطفلة جنى:

من هي الطفلة جنى؟

- الطفلة جنى، تدعى جنى محمود، ابنة قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان.

- رفعت لافتة مكتوب عليها «أنا بحب السيسي»، تعبيرا عن سعادتها بمشاركتها في فعاليات منتدى شباب العالم.

- دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الطفلة جنى التي استقبلته في مرسى جزيرة «كيكي»، لحضور النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

- تقطن في قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان.

انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة

وانطلق منتدى شباب العالم، الاثنين الماضي، بحفل افتتاحي، يليه جلسة رئيسية عامة حول جائحة كورونا، وانعقدت عدة جلسات وورش عمل وفعاليات لمناقشة عدد من القضايا الرئيسية، منها التي تشمل سبل مواجهة التغيرات المناخية من جلاسكو إلى شرم الشيخ، مستقبل الرعاية الصحية والتداعيات السلوكية والنفسية في عالم ما بعد الجائحة، بالإضافة إلى استعراض التجارب التنموية في مواجهة الفقر.

منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ كل عام، انطلق عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017، 2018، 2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار، ومناقشة قضايا التنمية.