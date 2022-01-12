طريقة الكلوب ساندوتش.. حضري وجبة مختلفة

القاهرة - سمر حسين - طريقة الكلوب ساندوتش من الوصفات السهلة التي يشتهر بها المطبخ الأمريكي، والوجبات المميزة التي يرغبها الجميع في المطاعم المصرية والدول العربية، لمذاقها الشهي، إذ يمكن الاعتماد عليه كوجبة رئيسية على الغذاء للأطفال، والكبار أيضًا.

وترصد «هن» للسيدات وربات المنازل، طريقة الكلوب ساندوتش على وصفة خبير الطبخ شريف عفيفي عبر برنامجه «شارع شريف» المذاع عبر فضائية «CBC» سفرة.

مكونات تحضير الكلوب ساندوتش

- جبنة موزاريلا.

- شرائح طماطم.

- شرائح خس.

- شرائح بصل.

- خبز توست.

- قطع من لحم الديك الرومي.

- مايونيز.

طريقة تحضير الكلوب ساندوتش

- قومي سيدتي بتحضير قطعتين من شرائح التوست.

- ضعي كمية مناسبة من المايونيز على كل شريحة، أو حسب الرغبة.

- قومي بوضع قطعة من لحم الديك الرومي.

- ضعي كمية مناسبة من الجبن فوق شريحة اللحم.

- قومي بوضع البصل، الطماطم، والخس داخل التوست.

- وبعد ذلك، احضري شريحة التوست الأخرى وضعيها أعلى الحش.

- جهزي الشواية، وقومي بوضع التوست بداخلها حتى يصبح ذات لون ذهبي أو يحمر قليلًا.

- قومي بإحضاره عند تمام النضج، وبعد ذلك قومي بتقطيعه إلى شرائح على شكل مثلثات وتجهيزها في طبق مناسب للتقديم.

- يمكنك إضافة العديد من أنواع الخضروات التي ترغبيها عند تحضير الكلوب ساندويش، التي تضفي له النكهات اللذيذة.

- يحتوي الكلوب ساندوتش على العديد من العناصر الغذائية الهامة، بالإضافة إلى دوره في منح احساس بالشبع لمدة طويلة، كما أنه من الوجبات السريعة وسهلة التحضير، من الممكن أن تجهزها الأمهات وربات المنازل لأطفالهن، وجعلها ضمن «اللانش بوكس».

- يمكن التنوع في عمل الكلوب ساندوتش، حيث يمكن حشوه بقطع من لحم الدجلج، التونة، أو الأفوكادو.