طريقة عمل البطاطس البوريه.. وصفات لذيذة وشهية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث السيدات وخاصة العاملات عن طريقة عمل بطاطس البوريه، لمذاقها الشهي، واحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة، فضلًا عن أنها من الوجبات السريعة التي يسهل تحضيرها، والتي تعتمد على منتج أكثر استهلاكًا في العالم العربي، حيث لا تخلو جميع المنازل والبيوت المصرية من وجود البطاطس، لذا تقدم «هن» طريقة عمل بطاطس البوريه وفقًا لخبيرة المطبخ غادة التلي، عبر برنامجها «زعفران وفانيلا» المذاع عبر فضائية «CBC» سفرة فيما يلي:

مكونات عمل بطاطس البوريه

- رشة جوز الطيب.

- ملح.

- فلفل أبيض.

- نصف كيلو من البطاطس المهروسة.

- ثلث كوب من الحليب.

- بودرة ثوم.

- ملعقة زبدة.

طريقة عمل بطاطس البوريه

- قومي بسلق البطاطس، بوضعها مع كمية من الماء المناسب على نار متوسطة، وتركها حتى تمام النضج.

- قومي بإحضار البطاطس من على اللهب، وقومي بتقشيرها، ثم هرسها حتى تصبح مثل العجينة الناعمة.

- قومي بإضافة الزبدة، والحليب إلى البطاطس المهروسة.

- وبعد ذلك، نضع النكهات المختلفة إلى البطاطس مثل الملح، الفلفل الأبيض، بودرة الثوم.

- قومي بإحضار صينية على نار متوسطة، وبعد ذلك ضعي المكونات المتجانسة معًا على نار هادئة حتى تتسبك جيدًا.

- احرصي على تقلبيها حتى تمتزج، ثم قومي بإحضارها من على النار.

- ضعيها في الطبق المناسب، وجهزيها إلى التحضير.

فوائد تناول البطاطس البوريه

- تحتوي البطاطس على العديد من الفوائد مثل: العناصر المضادة للالتهاب، وبالتالي تساعد على الحد من حدوث التهابات المعدة، أو الشعور بالحموضة.

- تحتوي على كمية كبيرة من الألياف، بالتالي هي تدعم الجهاز الهضمي، وتساعد على عملية الهضم.

- تحتوي على مجموعة من المعادن والفيتامينات المهمة، التي تدعم صحة الجلد والبشرة، وتحمي من ظهور التجاعيد، وعلامات الشيخوخة المبكرة.