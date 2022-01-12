طريقة عمل الجندوفلي في خطوات بسيطة داخل المنزل.. «زي المطاعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يهوى العديد من الأشخاص تناول المأكولات البحرية بأنواعها المختلفة، من بينها الجندوفلي، إذ تتعدد طرق تحضيره داخل المنزل، والتي نستعرض بعض منها، حسب وصفات الشيف هشام السيد، ببرنامجه «شبكة وصنارة» المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الجندوفلي

- مقادير عمل الجندوفلي

جندوفلي

بصل أخضر شرائح صغيرة

عصير ليمون

ثوم مفروم

بقدونس

زبدة

زيت ملح

فلفل أسود

- طريقة تحضير جندوفلي بالبصل الأخضر

يسخن الزبد والزيت ثم يضاف البصل الأخضر، الملح والفلفل الحار والثوم.

يضاف الجندوفلي، ثم يترك على النار حوالي 5 دقائق.

أخيرا يضاف عصير الليمون.

مكرونة بالجندوفلي والكاليماري مع صوص أحمر

- مقادير عمل مكرونة بالجندوفلي والكاليماري مع صوص أحمر

مكرونة

جندوفلى مسلوق

كاليمارى حلقات

ثوم

فلفل حار

صلصة طماطم

كمون

بقدونس فريش

مرقة خضار

- طريقة تحضير مكرونة بالجندوفلي والكاليماري مع صوص أحمر

ضعي زيت زيتون في حلة على النار، ثم ضيفي الثوم والكاليماري والفلفل الحار والملح والفلفل.

ضيفي الجندوفلي ثم ضيفي الصلصة والكمون والمرقة.

ضيفي المكرونة ونقلب جيدا ثم ضيفي البقدونس، وتقدم بالهنا.

نودلز بالجندوفلي والكاري الأحمر

- مقادير نودلز بالجندوفلي والكاري الأحمر

نودلز جندوفلي

زيت سمسم

ثوم مفروم

معجون كاري

أحمر ليمون أضاليا

- طريقة تحضير نودلز بالجندوفلي والكاري الأحمر

يسخن الجندوفلي على النار حتى تتفتح وحدات الجندوفلي.

يضاف معجون الكاري ونقلب.

يضاف الجنزبيل والثوم.

يضاف زيت السمسم مع التقليب من حين لآخر حتى تتفتح جميع وحدات الجندوفلي.

أخيرا تضاف النودلز​.

اسباجتي بالجندوفلي

- مقادير اسباجتي بالجندوفلي

زبدة

كرات ثوم مفروم

كريمة طبخ

جبن بارميزان مبشور

بقدونس مفروم

جندوفلي

ملح وفلفل

مكرونة اسباجتي مسلوقة

- طريقة تحضير اسباجتي بالجندوفلي

تذوب الزبدة ثم يضاف الكرات، ويقلى حتى يصبح صافيا.

يضاف الثوم ويستمر في الطهي.

أضف المزيد من الزبدة إذا لزم الأمر ثم أضف الجندوفلي حتى يصبح لونه بني فاتح على كلا الجانبين، حوالي 2-3 دقائق لكل جانب.

تضاف الكريمة وتترك حوالي غلوة واحدة.

يترك على نار منخفضة حتى تمام الطهي.

تضاف المكرونة، وتقدم.