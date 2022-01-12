الامارات | "هذه السيدة تمارس الرذيلة".. اعترافات موظفة فضحت عشيقة زوجها على فيسبوك

شكرا لقرائتكم خبر عن "هذه السيدة تمارس الرذيلة".. اعترافات موظفة فضحت عشيقة زوجها على فيسبوك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الأجهزة الأمنية في العاصمة المصرية القاهرة، القبض على موظفة بتهمة بنشر صور خادشة للحياء على "فيسبوك" لسيدة تبين أنها على علاقة غير شرعية بزوجها في منطقة حلوان.

كان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغا من سيدة تدعى "ن. هـ" 29 سنة، تتهم "ب. م" مقيمة في مدينة 15 مايو، بنشر صورها الخاصة لها على فيس بوك وبتقنين الإجراءات والتحريات تبين صحة الواقعة.

وبمواجهة المتهمة بعد القبض عليها، اعترفت بارتكاب الواقعة، بعد أن اكتشفت وجود علاقة غير الشرعية بينها وبين زوجها، فقررت الانتقام منها وفضحها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المتهمة أنها حصلت على الصور الفاضحة من هاتف زوجها عندما شاهدتها بالصدفة ووضعتها على فيس بوك وكتبت عليها رقم التليفون وجملة هذه السيدة تمارس دعارة مقابل المال.

قررت النيابة حبس الزوجة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت شرطة مباحث حلوان باستكمال التحريات في الواقعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news