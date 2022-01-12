احذروا أوميكرون.. لماذا يصاب الأطفال دون سن الثانية بـ كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بدأ ظهور المزيد من حالات إصابة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين بفيروس كورونا في عدة دول حول العالم، في ظل تزايد حالات الإصابة الإجمالية من متحور أميكرون.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) ، يشكل الأطفال 17.4٪ من إجمالي حالات كورونا بشكل عام، هناك 11255 حالة لكل 100 ألف طفل في الولايات المتحدة، كما تشير البيانات، وفقا لموقع timesofindia.

ما مدى خطورة مرض كوفيد -19 عند الأطفال؟

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، "الأطفال يعانون من مرض أقل حدة من البالغين، وفي الغالبية، تكون العدوى بدون أعراض أو أعراض خفيفة، ومن غير المألوف أن يصاب الأطفال الأصحاء بفيروس كوفيد -19"، كما تشير التقديرات إلى أن 5٪ من الأطفال المصابين بـ COVID يحتاجون إلى دخول المستشفى".

فيما يتعلق بشدة العدوى، قال الأطباء والخبراء إنه تم تأكيد تقارير الوفاة بسبب COVID لدى الأطفال، ولكن في غالبية الحالات كان الأطفال يعانون من مرض موجود مسبقًا، قالوا إن الوفيات يمكن أن تحدث بسبب حالة نادرة تسمى متلازمة الالتهابات المتعددة، حيث يوجد التهاب في أعضاء متعددة.

لماذا يجب معاملة الأطفال بشكل مختلف؟

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين غير قادرين على التعبير عن أعراض كوفيد بشكل واضح، من الصعب معرفة متى يصابون بالمرض لأن أعراض كوفيد تشبه أعراض البرد الشائعة والأطفال عرضة للإصابة بنزلات البرد.

مع تزايد الإصابة بـ كوفيد بشكل مقلق لدى البالغين، من المحتم أن يكون الأطفال، الذين يتشاركون المكان مع البالغين، أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، لذلك، على الرغم من مناعتهم القوية، لا يمكن استبعادهم من احتمالات الإصابة بالمرض.

ما هي الأعراض الشائعة؟

يجب استشارة الطبيب إذا ظهرت أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من ثلاثة أيام، وانخفاض تناول الفم من قبل الطفل، والخمول، وزيادة معدل التنفس، وانخفاض تشبع الأكسجين إلى أقل من 95 في المائة عند الأطفال، بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و2 شهرًا، إذا كان التنفس أعلى من 60 نفسًا في الدقيقة، يجب أن يأخذ المرء المساعدة الطبية؛ وبالمثل، إذا كان التنفس أعلى من 50 و 40 نفسًا في الدقيقة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2-12 شهرًا وبين 12-59 شهرًا، فيجب على المرء أن يأخذ المساعدة من الأطباء، كما تقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

ما هي الأعراض الأخرى التي يجب فحصها عند الأطفال؟

تقول منظمة اليونيسف، أيضًا أن العديد من الأعراض الأخرى، إذا ظهرت عند الأطفال، يجب فحصها على الفور مع الطبيب، انسحاب الصدر إلى الداخل، وأصوات الشخير، والشحوب، وبرودة الأطراف، وجفاف الفم، وعدم مرور البول لأكثر من من 3 إلى 4 ساعات، رفض الرضاعة، النعاس أو الخمول، حركة غير طبيعية للجسم، إسهال شديد، قيء أو ألم في البطن.

ما مدى ضرر أوميكرون للأطفال؟

يقول الخبراء والأطباء أن أوميكرون يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، حتى قاتلة، عند الأطفال، رغم أن نظام المناعة لدى الأطفال أقوى بكثير لتفادي آثار الفيروس.

ووفقًا للخبراء، يمكن أن يكون متغير أوميكرون أكثر فتكًا للأطفال لأن هذا البديل يؤثر في المقام الأول على الجهاز التنفسي العلوي ويكون لدى الأطفال معدلات تنفسية أعلى من البالغين مما يجعلهم أكثر عرضة للعوامل في الهواء،و قال الخبراء إن هذا الوضع يمكن أن يكون مصدر قلق، لكنه ليس أكثر فتكًا من البالغين.

وفي الوقت نفسه، على الرغم من ارتفاع معدل دخول الأطفال المصابين بحالات كوفيد إلى المستشفيات في الولايات المتحدة، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات خطيرة.

ما هي تدابير الوقاية للأطفال المصابين بـ كورونا؟

يجب على الوالدين تقديم رعاية إضافية للطفل، عاطفياً وطبياً أثناء الإصابة بفيروس كورونا، يجب اتباع ممارسات نظافة اليد والجهاز التنفسي وتعليمها للطفل، يجب تشجيع تدابير الحماية الشخصية مثل ارتداء وتنظيف الكمامة وتغييرها، يجب إيلاء عناية إضافية للطعام الذي يستهلكه الطفل المصاب، يجب على الآباء أخذ اقتراحات الخبراء بشأن النظام الغذائي المعين الذي يجب إعطاؤه للطفل، يجب إطعام الطفل المصاب بفيروس كورونا طعامًا مطبوخًا في المنزل والحفاظ عليه جيدًا، يمكن إعطاء فيتامين سي والزنك والمكملات الغذائية مثل فيتامين د والكالسيوم، لتعزيز الصحة العامة والمناعة.