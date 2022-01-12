«الإفتاء» تنصح فتاة تركها خطيبها بتلك السورة: اقرأيها بعد صلاة العشاء

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

«تركني خطيبي وأنا متعلقة به وهو يعلم فهل يكون مذنبًا؟»، سؤال ورد إلى قناة دار الإفتاء المصرية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وأجاب عليه الدكتور أحمد ممدوح أحد أئمة الإفتاء، الذي شرح مفهوم الخطوبة، بإنه وعد من شخص بالزواج أي أن هذه الفتاة لا يقترب منها أحد لأنه سيتزوج منها: «فهي بقت على اسم واحد بس مش مراته ولا حلاله ولا يجوز لها أنها تكشف عورتها أمامه ولا شعرها، ولا يلمسها على سبيل الاستمتاع ولا يختلي بيها، العلاقة بينهم وعد بالزواج».

نصائح في فترة الخطوبة

وشرح «ممدوح» أن فترة الخطوبة تقتضي تجهيز عش الزوجية والأهم لاختبار أخلاق الطرفين لبعضهما البعض: «لازم كل بنت مخطوبة تبقى عارفة أن الخطوبة دي ممكن متكملش عشان تأمني نفسك نفسيا وهو كمان يأمن نفسه نفسيا، لازم تحاولوا متتعلقوش بعض عشان لما يحصل أي موقف متتأذيش».

ونصح المخطوبين بأن يتريسوا في مشاعرهم وألا يتعاملون على أنهم أزواج، حيث إن كل فرد منهما يحاول اكتشاف الآخر: «لما متعمليش كده هتتأذي وأنا عارف المشاعر مش بايد الإنسان بس لما الإنسان يقعد يفكر نفسه كل شوية فوق وأهدى شوية ومتندفعش في المشاعر، وخلي بالك التعلق مؤذي إحنا لسه مش متجوزين، عشان لو لقدر الله موضوع مكتملش محدش يتأذي نفسيا».

كيفية تجاوز الأذى النفسي بعد الفراق

وأنهى «ممدوح» الفيديو الذي طرحته قناة دار الإفتاء بموقع يوتيوب، قائلا: «لما أسمح لمشاعري تنطلق ويتقالك (إنتي تستاهلي واحد أحسن مني)، فانتي كده هتتأذي انصحك تواظبي على قراءة سورة يوسف بعد صلاة العشاء، وربنا يرفع عنك الأذى اللي في قلبك».