فوائد صحية مذهلة لـ الصيام المتقطع: يقلل الوزن ويحمي من الشيخوخة والسرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

تلجأ بعض الفتيات والسيدات إلى الصيام المتقطع للتخلص من الوزن الزائد والحصول على جسم رشيق، وهو عبارة عن مصطلح شامل لأنظمة غذائية متنوعة، من شأنها تقييد السعرات الحرارية وإنقاص الوزن.

الفوائد الصحية للصيام المتقطع: يحمي من السكري ويقي من السرطان

الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، تحدث لـ«هُن» عن الفوائد الصحية للصيام المتقطع، وفوائده على الصحة والجسم، بجانب قدرته الفعالة على تقليل الوزن، إذ قالت إن الصيام المتقطع يعمل على تقليل الوزن ويحسن من شكل الجسم، وذلك من خلال حرق الدهون وتنظيم استهلاك الجسم للجلوكوز، فضلا عن مساعدته في منع مقاومة الأنسولين والحماية من الإصابة بالنوع الثاني من السكري.

يقي من الشيخوخة ويحمي القلب والأوعية الدموية

وأشارت أخصائية التغذية إلى أن الصيام المتقطع يمكنه أن يساعد في إزالة النفايات الخلوية مع مرور الوقت التي يمكن أن تتداخل مع الوظيفة الخلوية، فضلا عن قدرته الفعالة في حماية نظام القلب والأوعية الدموية وإدارة نسبة السكر في الدم للوقاية من الشيخوخة المبكرة، بجانب مساعدته على الحماية من الأمراض وزيادة العمر.

طريقة الصيام المتقطع

الوقاية من السرطان والسكتة الدماغية من بين فوائد الصيام المتقطع التي تحدثت عنها أخصائية التغذية خلال حديثها لـ«هُن»: «الصيام المتقطع يقلل من الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي، ويساعد في الوقاية من السرطان، كما إنه يعمل على تحسين العديد من الميزات الأيضية المعروفة بأنها مهمة لصحة الدماغ، والحماية من تلف الدماغ بسبب السكتات الدماغية».

وعن كيفية تطبيق نظام الصيام المتقطع، قالت أخصائية التغذية، إن هذا النظام يعتمد على الصيام لمدة 16 ساعة، والإفطار لمدة 8 ساعات، يفضل أن تكون تلك الفترة بداية من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الثامنة مساء.