الامارات | فيلم مصري يتصدر الإيرادات.. ارتفاع مبيعات تذاكر السينما 95% في السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم مصري يتصدر الإيرادات.. ارتفاع مبيعات تذاكر السينما 95% في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتفعت إيرادات شباك التذاكر السينمائي في السعودية بنسبة 95% في عام 2021 مقارنة بعام 2020.

وتواصل نمو السعودية المتسارع بإيرادات بلغ إجمالها 238 مليون دولار لهذا العام، مقارنة بإجمالي إيرادات بلغت 122 مليون دولار عام 2020، وفقا لبيانات شركة "كومسكور" الأميركية ونقلتها مجلة "فارايتي".

وبعد أربع سنوات فقط من رفع الحظر على السينما في السعودية، والذي دام 35 عاما، عززت السعودية مكانتها كأفضل سوق لشباك تذاكر السينما من حيث إجمالي المبيعات في منطقة غرب آسيا وذلك بعد تفوقها على الإمارات.

وطرح في دور السينما السعودية 340 فيلما جديدا خلال عام 2021 بعد أن بلغ هذا المعدل 22 فيلما في 2020.

وحصد الفيلم المصري "وقفة رجالة" أكثر من 15 مليون دولار في السينما السعودية، مما يجعله أكثر الأفلام مبيعا داخل المملكة خلال عام 2021، بينما جاء الفيلم الهوليودي "Stand Worthy of Men" ثانيا بواقع 11.2 مليون دولار.

واحتل الفيلم "Cruella" المرتبة الثالثة في شباك تذاكر السينما السعودية بعد أن جمع 9.1 ملايين دولار تلاه فيلم "Wrath of Man" للمخرج جاي ريتشي والذي جاء رابعا بعد أن حقق 8.3 مليون دولار.

وفي المرتبة الخامسة، حقق فيلم "مش أنا" للكوميديان المصري تامر حسني مبيعات بقيمة 8.2 ملايين دولار.

وتشير المجلة الأميركية إلى أن الارتفاع الكبير في إجمالي إيرادات السينما السعودية خلال عام 2021 جاء بفضل افتتاح مزيد من دور السينما في مختلف أنحاء المملكة، حيث ارتفعت دور السينما من 33 في بداية عام 2021 إلى 53 بحلول ديسمبر من العام ذاته.

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