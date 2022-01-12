3 أعراض لأوميكرون يجب أخذها بعين الاعتبار على الفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

رغم ارتفاع أعداد الإصابات بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا، يعتقد البعض أن المتحور البديل الجديد خفيف، ما جعل الكثير من الناس مهملين، كما يرفض البعض تصديق أن الأعراض خطيرة، معتقدين أنها نزلة برد عادية، ويتجولون بحرية، وينشرون الفيروس إلى أشخاص آخرين.

في مثل هذا الوقت، من المهم أن تكون على دراية بجميع الأعراض المرتبطة بـ كوفيد-19 ومتغيراته، وفقا لموقع timesofindia.

أعراض أوميكرون الشائعة التي يجب الانتباه إليها

وفقًا لتحليل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن السعال والتعب والاحتقان وسيلان الأنف هي الأعراض الأربعة الأكثر شيوعًا لمتغير أوميكرون.

يحث البروفيسور تيم سبيكتور من علم الأوبئة الجينية في كينجز كوليدج لندن، وهو أيضًا رئيس تطبيق الدراسة ZOE Covid ، في المملكة المتحدة، كل من يعاني من أعراض تشبه أعراض البرد على الخضوع للاختبار على الفور، وفقًا له، يمكن أن تشير الحمى الخفيفة والتعب وخدش الحلق وآلام الجسم والتعرق الليلي دون أي علامة على فقدان حاسة الشم والتذوق إلى الإصابة بأوميكرون.

في تحديث جديد، أوضح أيضًا أن الغثيان والقيء وفقدان الشهية هي أيضًا بعض الأعراض التي أبلغ عنها مرضى أوميكرون.

بالنظر إلى العدد المتزايد لحالات كوفيد في المملكة المتحدة، حثت الدكتورة كلير ستيفز، أحد العلماء في تطبيق ZOE Covid Study ، الحكومة على تحديث قائمتها الرسمية للأعراض: "من الجيد أن نرى عددًا أقل من الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض حديثًا عما كان عليه الحال قبل بضعة أسابيع، ومع ذلك، فإن حقيقة أن 75 في المائة من الأعراض الجديدة الشبيهة بالبرد هي كوفيد، وأن الأعراض الكلاسيكية أقل شيوعًا، تعني أن نصيحة الحكومة بحاجة إلى تحديث عاجل ".

دعونا نرى ما هي هذه الأعراض التي يجب أخذها في الاعتبار.

- التهاب الحلق

التهاب الحلق هو أحد الأعراض التي ظهرت في المقدمة منذ بداية ظهور متغير أوميكرون، يمكن أن يترافق مع ألم وتهيج في الحلق.

قال الدكتور أنجليك كويتزي، رئيس الجمعية الطبية لجنوب إفريقيا، والذي كان أيضًا أول من اكتشف متغير Omicron ، في وقت سابق أن معظم المرضى المصابين بالمتغير الجديد أبلغوا عن حلق "به خدش" مع درجة حرارة جسم معتدلة تتحسن من تلقاء نفسها .

- الصداع

الصداع حالة يمكن أن تنشأ لأسباب متعددة، ولكن فيما يتعلق بـ COVID-19 أو متغير Omicron ، فقد حث العلماء على إضافته إلى قائمة الأعراض الرسمية.

بالنظر إلى الالتهاب الذي يحدث في الجسم بعد الإصابة، فإن الصداع هو مرض شائع قد ينشأ بعد ذلك، قد يتراوح الألم من حاد إلى خفيف، وقد يحدث مع أعراض أخرى.

- سيلان الأنف

حتى الآن، يقال إن معظم أعراض Omicron تتزامن مع نزلات البرد أو الإنفلونزا، مما يجعل من الصعب معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بـ COVID-19 أو نزلة برد عادية.

سيلان الأنف هو أحد الأعراض التي ارتبطت مرارًا وتكرارًا بفيروس كورونا، سواء في حالة الإصابة بالعدوى أو الإصابة بمتغير Omicron ، فقد أصبح سيلان الأنف أكثر شيوعًا لدى مرضى كورونا.

ماذا بعد؟

الطريقة الأكثر دقة لتحديد عدوى COVID-19 هي من خلال اختبار RT-PCR..

يوصي البروفيسور تيم سبيكتور أي شخص ظهرت عليه أعراض نزلات البرد بإجراء اختبار لـ COVID-19، وذلك للحد من انتشار الفيروس. يُنصح أيضًا بالبقاء في المنزل حتى تعرف ما الذي تعاني منه وما لم تكن تعرفه، يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بما لا يقل عن 10 أيام من العزلة في المنزل عن ظهور الأعراض.

- الخطوات الوقائية الواجب اتخاذها

يعد ارتداء الكمامة حاليًا أفضل طريقة للحماية من متغير أوميكرون نظرًا لارتفاع معدل انتقاله، قد يظل كل من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وأولئك الذين أصيبوا بـ كوفيد في السابق عرضة للإصابة.