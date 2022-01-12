مدتها 30 ثانية فقط.. اختبارات تخبرك ما إذا كنت بصحة جيدة أم لا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بقدر ما يتعلق الأمر بصحتك العامة، فإن الفحوصات والاختبارات الصحية المنتظمة أمر بالغ الأهمية، هي الطرق المؤكدة لمعرفة ما إذا كان لديك أي حالة صحية أساسية، فالتشخيص الطبي آمن ودقيق للغاية ويجب على المرء أن يخضع للفحوصات الصحية مرة واحدة على الأقل كل عام.

يمكن أن تكون بعض الأمراض مهددة للحياة، ومع ذلك، لا تظهر العلامات إلا عندما يكون الضرر قد حدث بالفعل، ولكن بفضل هذه الاختبارات القصيرة، التي لا تتعدى 30 ثانية، والتي يمكنك إجراؤها في المنزل، يمكن أن تتنبأ بما إذا كنت بصحة جيدة أم لا، وفقا لموقع timesofindia.

اختبار 1: اليد للقبضة ثم الضغط

في هذا التمرين، ثني أصابعك لتشكيل قبضة، ثم اضغط على يدك، واضغط على هذا الوضع لمدة 30 ثانية، بعد تحرير يدك، ستلاحظ أن راحة يدك أصبحت أكثر بياضًا قليلاً من ذي قبل، هذا بسبب انخفاض تدفق الدم، انتظر وراقب راحة يدك وتحقق من المدة التي تستغرقها للعودة إلى لونها المعتاد.

بالنظر إلى شعورك بالخدر أو أن الدم يستغرق وقتًا أو أكثر للاندفاع إلى الخلف، فقد يكون ذلك علامة على تصلب الشرايين، وهي حالة تصبح فيها الأوعية الدموية التي تحمل الأكسجين والمواد المغذية من القلب إلى باقي الجسم، سميك وصعب.

الاختبار 2: اضغط على جذور أظافرك

يتضمن التمرين التالي الضغط على جذر أظافرك لمدة 5 ثوانٍ لكل منهما، على غرار التمرين السابق، في هذه الحالة من المرجح أن تصبح أظافر الأصابع أكثر بياضًا، ومع ذلك، في هذا التمرين، يجب ألا يستغرق الأمر أكثر من 3 ثوان حتى يعود الدم إلى طبيعته، لكن إذا شعرت بالألم وعدم الراحة، فإليك ما يمكن أن يخبرك به الألم في كل إصبع:

- قد يشير الألم في الإبهام إلى مشاكل في الجهاز التنفسي.

- يمكن أن تشير إصبع السبابة إلى مشاكل مرتبطة بالقولون أو الجهاز الهضمي.

- الاصبع الوسطى دليل على مشاكل القلب والأوعية الدموية.

- قد يعني البنصر أيضًا مشاكل مرتبطة بالقلب.

- أخيرًا، يمكن ربط أصغر إصبع بمشاكل في الأمعاء الدقيقة.

بالنظر إلى أن كل إصبع متماسك بشكل وثيق مع أجزاء مختلفة من الجسم، يمكن التعرف على أي اختلافات من خلالها.

اختبار 3: ارفع يدك وثبتها

لإجراء هذا الاختبار، استلقِ على الأرض ووجهك مواجهًا للأرض ويديك مفرودتين في خط مستقيم مع جسمك، ارفع ساقيك معًا ببطء، بينما يستمر جسمك في الراحة على الأرض.

تحقق مما إذا كان يمكنك الاحتفاظ بالوضع لمدة 30 ثانية، إذا كنت لا تستطيع أو تواجه مشكلات في الحفاظ على ثباتهما أو معًا، فقد تكون هناك مشكلة في البطن أو العمود الفقري السفلي.