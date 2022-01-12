فروق مهمة لألوان الموز لازم تعرفها.. «المنقط» خطر على مرضى السكر

القاهرة - سمر حسين - صحة

الموز من أكثر الفواكه التي لا يختلف على حبها الكبار والصغار، وإضافة إلى مذاقها المميز فهي تحتوي على فوائد عديدة، ولكن ربما لا يعلم الكثيرون الفرق بين ألوان الموز الأصفر والأخضر والمنقط ودلالة ذلك بالصحة.

الفرق بين الموز الأصفر والأخضر والمنقط

الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية شرح لـ «هن»، الفرق بين ألوان الموز، فالموز ذات القشرة الخضراء تحتوي على النشا، أما ذات القشرة الصفراء فتشمل على 50% سكر و50% نشا، أما التي تحتوي على نقط سوداء فتصل نسبة السكر بها إلى 90%.

ونصح أستاذ علوم الأغذية، مرضى السكر باتخاذ حذرهم من الموز الذي تحتوي قشرته على نقط سوداء، نظرا لقدرته على رفع مستوى السكر في الدم بعد مرور 10 دقائق، أما الأخضر فيبدأ تأثيره في رفع نسبة السكر بالدم بعد مرور ثلث ساعة.

كما نصح «الحوفي» أولئك الذين يمارسون الرياضة بتناول الموز ذات القشرة الخضراء قبل التمارين لاحتوائه على نسبة سكر قليلة، ولكن بعد الانتهاء من التدريبات يمكن تناول الموز الذي يرفع مستوى السكر بالدم سريعا.

الموز مفيد لضبط ضغط الدم

ومن فوائد الموز كما شرح «الحوفي»، أنها مصدر كبير للبوتاسيوم وهو ما يعني أنها مفيدة لضغط الدم، كما أنها غنية بالألياف، ويفضل تناولها عندما يشعر الشخص بالجوع، إذ تعطي شعورا بالشبع ولكن يجب عدم الإفراط في تناولها بسبب سعراتها الحرارية العالية.

تحذير من تناول الموز قبل النوم

ونصح أستاذ علوم الأغذية بعدم لمس الموز من الداخل بعد لمس قشرتها، لأن القشرة تحتوي على مبيدات وكيماويات قد تنتقل للثمرة نفسها في حال الإمساك بها.

وأنهى «الحوفي» حديثه قائلا إن الموز لا تحتوي على أضرار ولكن يجب عدم الإكثار من تناولها بسبب السكر، وحذر أيضا من تناول «الموز المنقط» قبل النوم، لأنها مشبعة بسعرات حرارية عالية كون البكتيريا الموجودة في الأمعاء تستهلك السكر وتسبب تكوين انتفاخ وغازات.