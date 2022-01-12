سمات أساسية يحتاجها الرجل من شريكة حياته.. كوني واثقة بنفسك

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

لا تزال العلاقة بين الرجل والمرأة محل دراسة وجدل كبير، فهي تحتاج إلى فهم وتعلم، ومعرفة ما يحتاجه شريكك كأول خطوة لتحقيق السعادة في حياتك، فالرجال لديهم احتياجاتهم الأساسية التي لابد من معرفتها لتحقيق التفاهم المتبادل في العلاقة.

يقدم لك «هن» ما يحتاجه الرجال في علاقته بشريك حياته وفق موقع hernorm.

أهم ما يحتاجة الرجل من شريك حياته

التقدير

دور الرجل في الحياة هو رعاية أحبائه وحمايتهم من أي ضرر وتوفير احتيجاتهم، فهذا يمنحه شعورًا بقيمة الذات، فبالتالي كل ما يحتاجه هو التقدير لما يقدمه.

التواصل

يريد الرجال التواصل لأنهم يريدون أن يكونوا على اطلاع دائم بكل ما يدور حولهم، والحديث عن الأشياء والأحداث اليومية، وهو شكل رائع من أشكال التواصل، فالرجل لن يكون مضطرا إلى تخمين ما يجري لأنك ستتحدثين معه عن ما كل ما يدور معك.

الدعم

يحتاج الرجل إلى الدعم لأنه لا يريد أن يعيش وهو يحمل عبء المسؤولية، ويمكنك تحقيق الدعم له من خلال طرق عدة، على سبيل المثال من خلال مشاركته المشكلات وإيجاد الحلول، والتواجد من أجله عندما لا تسير الأمور بشكل صحيح، يمكنك دعمه أيضا من خلال الاستماع إليه والوقوف إلى جانبه خلال أي محنة يواجهها.

يؤكد إيهاب معوض استشاري العلاقات الأسرية، أن الدعم النفسي يعد من أهم أنواع الدعم للرجل خاصة في الأوقات الصعبة، «التقدير أعلى درجات الدعم، فيمكن أن تقدمي له الدعم في أوقات الأزمات عن طريق مشاركتة المشكلات وإيجاد الحلول لها، أو تخصيص جزء من وقتك للاستماع إليه، وضرورة تذكيره بمميزاته والتأكيد عليها».

واستدل «معوض» خلال حديثه لـ«هن» على أهمية الدعم بقصة السيدة خديجة أم المؤمنين مع النبي صل الله عليه وسلم عندما نزل عليه جبريل لأول مرة وعاد النبي خائفا من الغار، فعملت على تدعيمه وبث الطمأنينة في نفسه، وقالت له «والله ما يخزيك الله أبدًا»، ثم بدأت تذكره بمميزاته وتقول «إنك لتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر».

أهم ما يريده الرجل من المرأة

الرجال يريدون امرأة واثقة

يريد الرجل امرأة واثقة من نفسها لأن ثقتك بنفسك ستمنحه الثقة، فإذا دخلت إلى مكان تشعرين فيه بالخجل، سيكون على دراية بأنه الشخص الذي سيتحدث نيابة عنك، ولكن إذا كنت تشعرين بالثقة، فهذا يعني أنكما ستكونان متساويان ويمكنكما التحدث معا.

الرجال يريدون امرأة ذات شخصية جيدة

يريد الرجال امرأة تتمتع بشخصية جيدة، لأنه يعلم عندما يقدمك لأصدقائه وعائلته ستتوافقان معا وستقولي دائما الشيء الصحيح، ويجب أن يكون لديك شخصية مراعية لطيفة فذلك أمر محبب للرجل، فهو يعلم أنك سوف تعتني بالأشخاص من حولك وبه أيضا.