وصفات فطار لذيذة تمنحك طاقة وتعينك على برودة الشتاء (صور)

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يقدس المصريون الإفطار فهي وجبتهم الأساسية التي تعينهم على استكمال اليوم، فنجد مائدة الإفطار تحتوي على أصناف كثيرة ومتنوعة، جميعها لا تخلو من الفول والطعمية أو البيض والبطاطس، ولكن من وقت لآخر لابد من التغيير، لذلك يقدم «هن» أفكارا لوصفات لذيذة تعينك على برد الشتاء على طريقة الشيف سارة عبد السلام.

طاسة فول بالسجق

المقادير

3 أكواب فول مدمس ونصف كيلو سجق مقطع وبصلة مفرومة و1 فلفل رومي مفروم و2 طماطم مقطعة مكعبات، ملعقة صغيرة ثوم مفروم وملعقة صغيرة كمون وملعقة كبيرة صلصة، ونصف ملعقة شطة رشة جوزة الطيب وملح وفلفل أسود وسمنة.

طريقة التحضير

في طاسة على النار ضعي السمنة والسجق والبصل والثوم المفروم والفلفل يشوح، ثم ضعي الصلصة والطماطم والفول وقلبي حتى يغلي مع السجق، ثم ضيفي التوابل والملح والفلفل الأسود ورشة جوزة الطيب.

طاسة بيض بالبسطرمة

المقادير

10 بيضات بلدي

125 جرام بسطرمة

قطعة جبنة فيتا

كوب فلفل ألوان (أحمر أو أخضر أو أصفر)

2 طماطم مكعبات صغيرة

سمنة

ملح

فلفل أسود

طريقة التحضير

في طاسة على النار ضعي السمنة ثم ضيفي البسطرمة والطماطم والفلفل الألوان وقلبي مع إضافة رشة ملح وفلفل أسود ورشة جوزة الطيب، ثم ضيفي البيض ووزعي المكونات على الطاسة، وقلبيها مع المكونات ثم ضعي قطع الجبنة الفيتا في وسط البيض، واتركيها حتى تمام النضج.

طاسة بطاطس بالبسطرمة

المقادير

1 كيلو بطاطس مكعبات محمرة

125 جرام بسطرمة قطع

بصلة مكعبات متوسطة

كوب فلفل ألوان

مكعبات كوب زيتون أسود

كوب جبنة ميكس شيدر

كوب جبنة موزريلا

نصف لتر كريمة

ملح

فلفل أسود

طريقة التحضير

في طاسة على النار ضيفي الزيت والبسطرمة والبصل والفلفل وقلبي مع رشة ملح ورشة فلفل أسود، ثم ضيفي البطاطس والزيتون ثم الكريمة مع رشة ملح وفلفل وجوزة الطيب، أغلى المكونات ثم ضيفي الجبن على الوجه وتترك لتسيح.

الوصفة

طاسة عجة طعمية

المقادير

3 أكواب عجينة طعمية (يفضل أن تكون طازجة) و3 بيضات، ودقيق زيتون وشرائح جبنة وموزريلا وجرجير وزيت زيتون وملح فلفل أسود.

طريقة التحضير

في بولة ضعي عجينة الطعمية والدقيق والبيض والزيتون وقلبي، وفي طاسة على النار ضعي زيت الزيتون، ثم ضيفي العجة واتركيها تأخذ لون ثم ضعي الجبن على الوجه، توضع في فرن ساخن حتى تأخذ لون وتسيح الجبن.