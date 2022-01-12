الامارات | «كورونا» يفقد 90 % من قدرته بعد 20 دقيقة في الهواء.. وهذا الوقت المثالي للاصابة

شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يفقد 90 % من قدرته بعد 20 دقيقة في الهواء.. وهذا الوقت المثالي للاصابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت صحيفة الغارديان تقريرا بعنوان «دراسة: كوفيد يفقد 90 % من قدرته على العدوى خلال دقائق في الهواء».

ويوضح التقرير أن الدراسة كشفت عن فقدان الفيروس لأكثر من 90 % من قدرته على العدوى، خلال 20 دقيقة من انتشاره في الهواء، مضيفة أن أغلب الإصابات تحدث في خلال الدقائق الخمس الأولى.

ويضيف التقرير أن الدراسة التي استخدمت أسلوب المحاكاة، للمرة الأولى لتوضيح طريقة الفيروس في العدوى، أكدت أن الإصابة تحدث عندما يكون الشخص المريض في نطاق قريب من الآخرين، وهو ما يعني أن ارتداء الأقنعة هو الأسلوب الأكثر نجاعة، لتفادي الإصابة.

وتنقل الصحفية عن البروفيسور، في جامعة بريستول، جوناثان غيبس، قوله «الناس يركزون على فكرة سوء التهوية، أو الإصابة عبر فيروسات متطايرة في حيز كبير عبر الغرفة، لكن أنا لا أقول أنه لا يحدث، لكن أظن أن الطريقة الأكثر تفشيا هي وجودك بالقرب من مصاب».

ويكشف التقرير أن الباحثين في جامعة بريستول، استخدموا أسلوبا جديدا، لدراسة سلوك الفيروس، وجزيئاته المتطايرة في الهواء، كشفت أن جزيئات الفيروس بعدما تنطلق من رئتي مصاب، حيث الأجواء الرطبة الغنية بثاني أكسيد الكربون، سريعا ما تفقد الرطوبة، وتجف.

ويوضح التقرير الذي نقلته هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» أن درجة حرارة الهواء، لم تشكل عاملا كبيرا يؤثر على نسبة العدوى، الأمر الذي يناقض ما كان معروفا، من أن قدرة الفيروس على العدوى تقل، بزيادة درجات الحرارة.

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