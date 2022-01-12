اعرفي الطريقة الصحيحة لتخزين الخبز.. «من عادة قديمة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الخبز هو من أساسيات الطعام في المنزل، لا غنى عنه وفي بعض الأحيان تشتريه ربات المنزل بكميات كبيرة وتعمل على تخزينه، لكن ليس كل طريقة تكون صحيحة فتوجد بعض طرق التخزين سيئة وتؤدي إلى إفساد الخبز في النهاية.

وعرضت صحيفة «تايمز أوف إنديا»، طرقا صحيحة لتخزين الخبز، يمكن لربات المنزل اتباعها حتى لا يؤدي إلى إفساده، فمن الطرق التقليدية التي يتم اتباعها هو تخزين الخبز في صندوق خاص في المطبخ، وبمرور الوقت بدأوا يضعون الخبز في الثلاجة.

وفي تقرير نُشر في المجلة الصحة الرقمية، قالت كيمبرلي بيكر، مديرة معهد برامج الطعام وأمنها في جامعة كليمسون، إن تبريد الخبز لا يؤثر سلبًا على فوائد الخبز الصحية، لكنه يجعل الخبز باردا وغير مرغوب به، إذ تعمل درجة حرارة الثلاجة على تحويل النشا الموجود في الخبز إلى حالة التبلور وفقدان الرطوبة، ما يجعل الخبز جافا وقاسيا.

الوقت الذي يبقى الخبز صالحا

وبحسب مديرة معهد برامج الطعام، التي ذكرت أن الطريقة القديمة لتخزين الخبز كانت من الأفكار الجيدة، لأن الخبز المصنوع منزليًا يمكن أن يظل جيدًا حتى في درجة حرارة الغرفة العادية، لمدة تصل إلى خمسة أيام، ونظرًا لأن الخبز أصبح تجاريًا يأتي مع تاريخ انتهاء صلاحية يتراوح من 5 إلى 7 أيام، فمن الأفضل أن تستهلك الخبز في إطار زمني معين وإلا عليك تبريده في الثلاثة ليحافظ على نضارته لفترة طويلة.

أفضل طريقة لتخزين الخبز

وتعتبر أفضل طريقة لتخزين الخبز هي وضعه في حاوية محكمة الإغلاق، إذ يمكنك وضع الخبز في الثلاجة عن طريق لفه بغشاء بلاستيكي والتأكد من عدم وجود مساحة لدخول الهواء أو الرطوبة.

وهناك طريقة أخرى للحفاظ على الخبز طازجًا عن طريق لف الرغيف بلطف بغلاف بلاستيكي ثم تغطيته بورق الألمنيوم، فهي من الطرق التي تجعل الخبز أكثر نضارة وصلاحية الخبز.