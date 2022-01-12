الامارات | نقص العمالة يضاعف طلب بريطانيا على هذه المهنة.. «حتى لو كان مبتدئا»

شكرا لقرائتكم خبر عن نقص العمالة يضاعف طلب بريطانيا على هذه المهنة.. «حتى لو كان مبتدئا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة توظيف بريطانية محترفة إنها توظف محامين متخرجين حديثا برواتب تصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني، وسط وجود نقص في العمالة.

وقال آلان باناتين، كبير الإداريين الماليين في شركة روبرت والترز، إن «الناس في العديد من الصناعات في المملكة المتحدة، يستقيلون من وظائفهم من أجل وظائف ذات رواتب أفضل وسط الطلب المتزايد، وأن 15% كان الحد الأدنى للزيادة في الأجور، لكن البعض يرفع الرواتب بنسبة تصل إلى 50%». وفق موقع «بي بي سي»

وأضاف: «ما لم يحدث شيء مهم يغير الأحداث، يجب أن يكون عام 2022 أفضل بالنسبة إلى الموظفين».

بدورها شركة روبرت والترز، التي تعمل في مجال تعيين مهنيين في مناصب عمل، إن الشركات كانت في «منافسة شرسة على المواهب وكان من الصعب للغاية العثور على الأشخاص المناسبين».

وأشار باناتين إلى أنه نتيجة لذلك، كان تضخم الرواتب هو الأعلى منذ 20 عاما، على الرغم من وجود «رابحين وخاسرين» بسبب انتشار كوفيد-19 ولم يكن الجميع في وضع يسمح لهم بالدفع بشكل جيد.

وأضاف: «لقد عانى تجار التجزئة وشركات الطيران بشكل حقيقي، لذلك من المحتمل ألا يدفعوا مكافآت أو يقوموا بزيادة الأجور، لقد أصبحوا ساحة صيد للشركات الآخذة في النمو، مثل شركات تجار التجزئة عبر الإنترنت وأي شيء له علاقة بالتكنولوجيا والتكنولوجيا الرقمية ومصنعي السلع المنزلية».

وذكرت شركة روبرت والترز، التي لديها مكاتب في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، إنها حققت أفضل شهر ديسمبر/كانون الأول على الإطلاق، حيث ارتفع صافي دخل رسومها بنسبة 39٪ على مستوى العالم.

وقالت إن الطلب في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام كان أقوى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكن اتجاه نقص الموظفين كان واضحا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في المملكة المتحدة.

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