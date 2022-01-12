نور: زوجي اتصدم بعد الجواز لأني مبصحاش بدري.. وأول سنة بتبقى غريبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الفنانة نور ضيفة على الفنانة إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، وتحدثت في بداية اللقاء عن محبتها لمصر قائلة «أنا تأقلمت بسرعة مع مصر، يعني حبيتها بسرعة غريبة، ومن أول ما جيت أعمل إعلانات وكنت باجي يومين تلاتة أو أسبوع ومكنتش بقعد هنا بس حصل حب».

من حظي إني كان عندي أصدقاء استقبلوني

وأرجعت نور الفضل في تأقلمها سريعًا على الإقامة بمصر لأصدقائها المصريين «من حظي إني كان عندي أصدقاء استقبلوني على المستوى الشخصي في بيوتهم، وأنا أكلت وعيشت في بيوتهم ومع أهاليهم وآبائهم وأمهاتهم اللي احتضنوني، وإن أهلي طول الوقت مكانوش معايا وفي الوقت ده محستش بالخوف لأني وحيدة»، مؤكدة أنها سعت للتأقلم بسرعة «تأقلمت بسرعة واعتمدت على نفسي ونزلت وعافرت وشفت واتعلمت».

وأوضحت نور أنها «ست بيت» من طراز ممتاز، لافتة إلى أنها تجمع بين العادات المصرية واللبنانية، مضيفة «محدش ييجي لي فجأة وميقوليش لأن هتفتح له ست تانية»، نظرًا لأنها تخضع لمكياج يحتاج لساعتين، مؤكدة أنها لا تخضع لذلك بشكل يومي وتفضل أن تكون عملية بشكل أكبر.

زوجي كان مسافر أمريكا 5 سنوات

وحكت الفنانة نور عن زواجها، مشيرة إلى أنها تزوجت من مصري كان يعمل في أمريكا ولم يكن يراها كممثلة «كان يعرفني وكان مسافر أمريكا وكان بقاله أكتر من 5 سنين مسافر وهو في الأول كان عارفني وفي الـ5 سنين دول حصل تطور في شغلي وهو كان اتعامل معايا الأول عادي، وأنها مش ممثلة والموضوع كان بشكل طبيعي».

وتابعت: «هو اتصدم بعد كده لأني مش متعودة أصحى بدري كتير وجوزي بيصحى بدري وإيه الصحيان بدري كل يوم والمنبه واللبس وأنا طلعت الهدوم واللبس في الطرقة لأني كان صعب أصحى الساعة 6 الصبح كل يوم وأول سنة جواز بتكون غريبة لحد ما يتأقلموا والحمد لله عدت على خير».