نور تحكي عن أول قصة حب في حياتها: زميلي في المدرسة وكان عندي 15 سنة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حكت الفنانة اللبنانية نور عن أول حب لها في حياتها، موضحة أنها كان لديها نوع من البراءة «زيادة وأوفر»، مشيرة إلى أنها كانت تحكي لوالدتها باستمرار عما تتعرض له، معتبرة أن والدتها كانت بمثابة الحارس الذي يضبط الإيقاع، نافية أنها لم تحب أحدا مطلقًا من طرف واحد ولكن أحبها البعض من طرف واحد.

نور تحكي عن أول قصة حب لها

وأوضحت نور خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن أول قصة حب كان سنها 15 سنة وكانت طالبة في المدرسة «كنت بحب ولد معايا في المدرسة وكان جاي من برة لبنان ونزلوه في المدرسة صف لكن كان من سني وكنا بنتقابل في الفسحة والأول كان نظرات وبعدين نقعد نتكلم والأصحاب المشتركين ينقلوا الرسايل ونخرج سهرة في الويك اند ونبقى قاعدين كلنا وبنتعشى وعشت ده»، لافتة إلى أن هذه القصة تلاشت مع الوقت.

تحب الأكل المصري

وتحدثت نور عن محبتها للأكل المصري بشدة وأنها تأكل كل الأكل المصري «باكل كل حاجة وباكل الحمام والبط وبعرف أعملهم وصاحبتي المصرية هي اللي علمتني وباكل المحاشي والملوخية وباكل في الشارع» مضيفة أنها ذهبت مع أصدقائها المصريين للرفاعي وزيزو، وتناولت الأكل في المطعمين وكانت تذهب للبرنس وتتناول الملوخية في مطعم البرنس، لافتة إلى أنها تحب الكشري وتتناوله باستمرار.