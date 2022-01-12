توقعات الأبراج وحظك اليوم 12-1: حاول استغلال هذا الأمر.. واحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
الحمل
عاطفيا: برج الحمل التريث قد يكون فكرة حكيمة لنجاح خططك.
مهنيا: لديك مخزون من الأفكار بخصوص عملك رائع
ماليا: توخى الحذر فيما تنفق حتى لا تتعثر ماديا
الثور
عاطفيا: برج الثور الحظ حليفك اليوم.
مهنيا: لا تؤجل عملك اليوم إلى الغد.
ماديا: تعثرات مالية تواجهك الفترة الحالية
الجوزاء
عاطفيا: برج الجوزاء قد تلتقي صديقا أو حبيبا كنت تنتظره منذ زمن.. تفاءل
مهنيا: لديك طاقة للعمل، حاول استغلالها
ماديا: تغييرات إيجابية في طريقها إليك
السرطان
عاطفيا: عزيزي السرطان إحساسك بالشك في الشريك يفسد عليك لحظاتك
مهنيا: ربما تواجه بعض العقبات في العمل، تعامل معها بكل حكمة
ماديا: إنفراجه مالية قريبا
الأسد
عاطفيا: برج الأسد ناقش ما يحيرك مع الشريك، ذلك أفضل من اتخاذ القرار بمفردك
مهنيا: دقتك في العمل سوف تجني ثمارها قريبا
ماديا: ربما تواجه مشكلات تتعلق بأمور المنزل مثل أعمال السباكة
العذراء
عاطفيا: اليوم ليس يومك برج العذراء، شاهد فيلما تحبه او اقرأ كتابا شيقا أو اخرج مع من تحب
مهنيا: قد يكون لك الحرية في التصرف ببعض الأمور المتعلقة بالعمل ولكن احذر أن تضر الآخرين.
ماديا: برجك في انتظار مكافأة وتقدير
الميزان
عاطفيا: التفاؤل عنوانك اليوم عزيزي برج الميزان
مهنيا: لا تجعل البعض يؤثر عليك بالسلب، واستغل طاقتك لإنجاز مهامك المتعددة
ماديا: وعكة صحية تستدعي الكثير من الأموال
العقرب
عاطفيا: دعك من بعض الحماقات التي تحدث حولك، يحولون إيقاعك بمشاكل مع الشريك
مهنيا: ركز فيما تعمل ولا تشتت انتباهك
ماديا: تحاوطك المسئوليات التي تتطلب الكثير من المال.
القوس
عاطفيا: تمتلك طاقة حب كبيرة اليوم عزيزي القوس.
مهنيا: انت بحاجة لقسط من الراحة والابتعاد عن ضغوط العمل
ماديا: ادرس القرار جيدا قبل اتخاذ قرار حاسم يخص حياتك المادية
الجدي
عاطفيا: شريك حياتك ينتظر منك مفاجآتك السعيدة
مهنيا: بمجر أن تستيقظ اخرج إلى الهواء الطلق ومارس رياضة المشي أو الركض
ماديا: انفق لأجل سعادتك ولا تبخل على نفسك
الدلو
عاطفيا: نصيحتك قد تكون منقذه لصديق يحتاجها، فلا تبخل وانتق كلماتك
مهنيا: ما تطمح إليه ليس صعبا ولكن عليك التحلي بالإرادة القوية
ماديا: تتحسن أمور المادية يوما بعد يوم، كن حذرا فيما سيأتي بعد
الحوت
عاطفيا: عشاء رومانسي وورود قد تكون الحل لمشكلتك اليوم مع الشريك.
مهنيا: لديك خطط مؤجلة، حان الوقت لإنجازها كما يمكنك الاستعانة بزملائك.
ماديا: ادرس قراراتك جيدا، واحذر تراكم الديون.