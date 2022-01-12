توقعات الأبراج وحظك اليوم 12-1: حاول استغلال هذا الأمر.. واحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

الحمل

عاطفيا: برج الحمل التريث قد يكون فكرة حكيمة لنجاح خططك.

مهنيا: لديك مخزون من الأفكار بخصوص عملك رائع

ماليا: توخى الحذر فيما تنفق حتى لا تتعثر ماديا

الثور

عاطفيا: برج الثور الحظ حليفك اليوم.

مهنيا: لا تؤجل عملك اليوم إلى الغد.

ماديا: تعثرات مالية تواجهك الفترة الحالية

الجوزاء

عاطفيا: برج الجوزاء قد تلتقي صديقا أو حبيبا كنت تنتظره منذ زمن.. تفاءل

مهنيا: لديك طاقة للعمل، حاول استغلالها

ماديا: تغييرات إيجابية في طريقها إليك

السرطان

عاطفيا: عزيزي السرطان إحساسك بالشك في الشريك يفسد عليك لحظاتك

مهنيا: ربما تواجه بعض العقبات في العمل، تعامل معها بكل حكمة

ماديا: إنفراجه مالية قريبا

الأسد

عاطفيا: برج الأسد ناقش ما يحيرك مع الشريك، ذلك أفضل من اتخاذ القرار بمفردك

مهنيا: دقتك في العمل سوف تجني ثمارها قريبا

ماديا: ربما تواجه مشكلات تتعلق بأمور المنزل مثل أعمال السباكة

العذراء

عاطفيا: اليوم ليس يومك برج العذراء، شاهد فيلما تحبه او اقرأ كتابا شيقا أو اخرج مع من تحب

مهنيا: قد يكون لك الحرية في التصرف ببعض الأمور المتعلقة بالعمل ولكن احذر أن تضر الآخرين.

ماديا: برجك في انتظار مكافأة وتقدير

الميزان

عاطفيا: التفاؤل عنوانك اليوم عزيزي برج الميزان

مهنيا: لا تجعل البعض يؤثر عليك بالسلب، واستغل طاقتك لإنجاز مهامك المتعددة

ماديا: وعكة صحية تستدعي الكثير من الأموال

العقرب

عاطفيا: دعك من بعض الحماقات التي تحدث حولك، يحولون إيقاعك بمشاكل مع الشريك

مهنيا: ركز فيما تعمل ولا تشتت انتباهك

ماديا: تحاوطك المسئوليات التي تتطلب الكثير من المال.

القوس

عاطفيا: تمتلك طاقة حب كبيرة اليوم عزيزي القوس.

مهنيا: انت بحاجة لقسط من الراحة والابتعاد عن ضغوط العمل

ماديا: ادرس القرار جيدا قبل اتخاذ قرار حاسم يخص حياتك المادية

الجدي

عاطفيا: شريك حياتك ينتظر منك مفاجآتك السعيدة

مهنيا: بمجر أن تستيقظ اخرج إلى الهواء الطلق ومارس رياضة المشي أو الركض

ماديا: انفق لأجل سعادتك ولا تبخل على نفسك

الدلو

عاطفيا: نصيحتك قد تكون منقذه لصديق يحتاجها، فلا تبخل وانتق كلماتك

مهنيا: ما تطمح إليه ليس صعبا ولكن عليك التحلي بالإرادة القوية

ماديا: تتحسن أمور المادية يوما بعد يوم، كن حذرا فيما سيأتي بعد

الحوت

عاطفيا: عشاء رومانسي وورود قد تكون الحل لمشكلتك اليوم مع الشريك.

مهنيا: لديك خطط مؤجلة، حان الوقت لإنجازها كما يمكنك الاستعانة بزملائك.

ماديا: ادرس قراراتك جيدا، واحذر تراكم الديون.