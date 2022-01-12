ما يحدث لجسمك بعد 10 ساعات من وضع طلاء الأظافر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

نعلم جميعًا أنه لا يجب استخدام طلاء الأظافر كثيرًا، وإلا ستبدأ أظافرك في الجفاف وتتحول إلى اللون الأصفر.

لكن هل تساءلتِ، ماذا يحدث لجسمك بعد 10 ساعات من وضع طلاء الأظافر؟.. هذا ما نوضحه لك وفق ما ذكر موقع "brightside".

- التولوين:

هو مذيب يمنح الأظافر لمسة ناعمة ويحافظ على الصبغة، لكنه يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي المركزي ويسبب اضطرابات في الإنجاب، الصداع والضعف والإغماء والغثيان ليست سوى بعض النتائج المحتملة لاستخدام طلاء أظافر دون المستوى المطلوب.

- الفورمالديهايد:

يساعد هذا الغاز عديم اللون على زيادة عمر تخزين طلاء الأظافر، لذا إذا كنت تعاني من الحساسية، فإن ملامسته يسبب التهاب الجلد والحروق الكيميائية المحتملة، فضلا عن اضطرابات ضربات القلب والتشنجات والسرطان.

- ‏Dibutyl Рhthalate:

يستخدم هذا المكون كعطر، ويؤدي وجود هذا المكون الخطير إلى اضطرابات الغدد الصماء وأمراض النساء وأمراض الجهاز التنفسي.

وأجرى العلماء دراسة مع مجموعة من 24 امرأة، بعد 6 ساعات من طلاء أظافرهم، أظهر معظم المشاركين مستويات مرتفعة من فوسفات ثنائي الفينيل وهو أحد مشتقات فوسفات ثلاثي فينيل الذي يتكون أثناء عملية التمثيل الغذائي، وبعد 10 ساعات من بدء التجربة، ارتفعت مستويات فوسفات ثنائي الفينيل في أجسام جميع المشاركين إلى 7 مرات فوق المعدل الطبيعي، وهذه النتائج مثيرة للقلق.

كيف تختارين طلاء أظافر لا يضر بصحتك؟

تحتوي بعض عبوات وزجاجات طلاء الأظافر على علامات خاصة:

- تشير كلمة (5-Free) إلى أن المنتج لا يحتوي على الفورمالديهايد أو الراتنجات المشتقة منه (راتنجات الفورمالديهايد) أو التولوين أو ثنائي بيوتيل الفثالات أو الكافور.

- بينما تشير كلمة (3-Free) إلى أن الطلاء خالٍ من ثلاثة مكونات ضارة فقط وهما: الفورمالديهايد وثنائي بيوتيل الفثالات والتولوين.

- من الضروري قبل شراء طلاء الأظافر، الانتباه جيدا وقراءة المكونات السابقة.