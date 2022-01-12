الامارات | معلمة الدقهلية عن مصور "فيديو الرقص": هخليه عبرة (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن معلمة الدقهلية عن مصور "فيديو الرقص": هخليه عبرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت آية يوسف معلمة الدقهلية، إنها لم تكن تعلم أنه يوجد شخص يصورها أثناء رقصها في الرحلة النيلية، وأنها تستنجد بالقانون المصري لعقاب هذا الشخص الذي صورها، معقبة: هخليه عبرة.

وأكدت معلمة الدقهلية خلال لقائها ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء أمس الثلاثاء، أنها تلقت الكثير من الاتصالات من أقاربها وزملائها في المدرسة ليخبرونها بهذا الفيديو، قائلة: "صوت ولطمت لما شوفت الفيديو على السوشيال ميديا والصحف".

وأضافت آية يوسف معلمة الدقهلية، أنها معترفة بأن ما قامت به من حركات أثناء الرقص به نوع من المبالغة ولكنه كان بدافع الفرحة فقط.

وكشفت معلمة الدقهلية أن والدتها تم نقلها في يوم انتشار الفيديو إلى المستشفى نتيجة زيادة معدل السكر في جسمها، نتيجة الزعل الشديد، وأن أبنائها كانوا يسألونها دائما عن سبب انتشار صورها على التلفزيون والفيسبوك، معقبة: "كنت باخدهم في حضني وأعيط، لأن مش عندي إجابة".

واختتمت معلمة الدقهلية تصريحاته بأنه تم تحويل جميع من ظهر في الفيديو للتحقيق وينتظرون قرار النيابة الإدارية، مؤكدة أن رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان، قالت ما كانت تريد توضيحه للناس، لكي تدافع عن نفسها أمام هذا الإعدام النفسي الذي وجدته من المجتمع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news