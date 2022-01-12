الامارات | 1240 مشاركاً في اختبارات «منشد الشارقة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 1240 مشاركاً في اختبارات «منشد الشارقة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن برنامج منشد الشارقة، الذي تنظمه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، انتهاء جولة الاختبارات الأولية لدورته الـ13، بمشاركة 1240 موهبة إنشادية من مختلف الجنسيات، تقدموا لاختبارات الأداء التي جرت في كلّ من الإمارات، والجزائر، والمغرب، والأردن، والسعودية، ومصر، وعبر الإنترنت، للكشف عن المواهب المتميزة في الإنشاد.

واستقبلت لجنة الاختبارات الخاصة بالبرنامج في السعودية 42 مشاركاً، بينهم مواهب إنشادية من اليمن والسودان وسورية، وشارك في اختبارات الأداء في الجزائر 245 مشاركاً، وفي الأردن 59 مشاركاً، بينهم مواهب من العراق وسورية وفلسطين، فيما استقبلت لجنة التحكيم في الإمارات 37 مشاركاً، وبلغ عدد الذين تقدموا للمشاركة في البرنامج في مصر 319 مشاركاً، وفي المغرب 73 مشاركاً.

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