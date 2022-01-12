الامارات | نقص فيتامين «د».. علامة تحذيرية تحدث ليلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن نقص فيتامين «د».. علامة تحذيرية تحدث ليلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في هذا الوقت من العام تعمل أجهزتنا المناعية بجهد كبير لمحاولة حمايتنا من الفيروسات المختلفة المنتشرة حولنا، ويمكن أن يساعد تناول نظام غذائي متوازن في هذه العملية، ولكن مع حالة الطقس وعدم حصول الناس على فيتامين «د» من أشعة الشمس في بعض البلدان، فإن البعض قد يعاني نقص الفيتامين، الذي قد تكون له أحد الأعراض التي تظهر أثناء الليل، وهو قصر مدة النوم.

يساعد فيتامين «د» على تنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفات لدينا، وهذا بدوره يحافظ على قوة عظامنا وعضلاتنا وأسناننا، ونقلت صحيفة «إكسبريس» عن هيئة الخدمات الصحية البريطانية قولها إن نقص فيتامين «د» يمكن أن يؤدي إلى تشوهات العظام وآلام العظام. وتشير إحدى الدراسات إلى أن علامة على نقص فيتامين «د» قد تكون موجودة أثناء النوم، ألا وهي قلة النوم.

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