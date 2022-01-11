أخطاء للأمهات تؤثر على مهارات الأطفال.. ارجعي 100 سنة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تبحث الأمهات دائما عن كيفية تنمية مهارات الأطفال، خاصة في المراحل العمرية المبكرة، حيث يوجد نظام تعليمي يبدأ من عمر الولادة لتنمية قدرات الأطفال يطلق عليه «المونتسوري»، كما توجد خطوات بسيطة تساعد على اكتشاف قدرات الطفل.

وأكدت الدكتورة صفية الطرابلسي، خبيرة منهج المونتسوري، أن هذا المنهج من تأليف طبيبة إيطالية يرجع إلى 100 عامًا، وحقق النجاحات في العالم، مضيفة أن هذا المنهج يتوافق مع طبيعة الأشخاص ويمكن للأمهات العودة إليه.

وأوضحت خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، أن الطفل في كل مرحلة عمرية يحتاج إلى مهارات معينة، لذلك منهج المونتسوري من المناهج العلمية التي تطور الأطفال في مراحل مختلفة الأولى من 0 إلى 6 سنوات وهي من الفترات الجوهرية التي تساعد على بناء الطفل.

ما هو منهج المونتسوري؟

يقوم على الطريقة العلمية لمراقبة النظام البيولوجي لنمو الأطفال بهدف تصميم منهج تعليمي يراعي الإمكانيات والخصوصيات الفردية لكل طفل، ويتجلى أساس هذه الطريقة في توفير وسائل التربية الذاتية في بيئة الطفل، ويشترط فيها أن تكون طبيعة قادرة على إثارة اهتمام الطفل.

ويقوم نظام المونتسوري على أن يعتاد الأطفال على القيام ببعض المهام في سن صغير مثل المساعدة في الطبخ، تعلم الحروف وغيرها مما يؤدي إلى اكتشاف مهارات الطفل مبكرا.

أخطاء تقع فيها الأمهات بدون قصد تؤثر على تنمية مهارات الطفل

- منع الطفل عن اكتشاف الأمور حوله.

- عدم إشراك الطفل في مهام المنزل.

- عدم خروج الطفل من المنزل مما يؤخر اكتساب المهارات الاجتماعية.

- بعض الأمهات تجنب اختلاط الطفل بالآخرين.

- منع الطفل من التواصل مع الآخرين مما يقلل من تنمية اللغة.