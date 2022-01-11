الامارات | رأس رجل مقطوع في معبد هندي يثير المخاوف من "قرابين بشرية".. والشرطة تبحث عن باقي الجسد

شكرا لقرائتكم خبر عن رأس رجل مقطوع في معبد هندي يثير المخاوف من "قرابين بشرية".. والشرطة تبحث عن باقي الجسد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تم العثور على رأس مقطوع لرجل عند قدمي تمثال كبير في معبد ماهانكالي في منطقة تيلانجانا في الهند، مما أثار الذعر في المنطقة والمخاوف من أن يكون الحادث عبارة عن "قربان بشري".

ويحاول رجال الشرطة تحديد هوية المتوفى.

ونشرت الصحافة الهندية تقاراً عن الواقعة، وقالت إن باقي الجسد لم يتم العثور عليه بعد، لكن يبدو أن عمر الضحية يتراوح بين 30 و 35 عامًا.

ويشك سكان المنطقة في أنها كانت حالة قرابين بشرية، ومع ذلك ، فإن الشرطة تحقق في جميع الافتراضات الممكنة.

ونشرت الشرطة فرقًا خاصة وفرقًا للكلاب للعثور على أدلة في القضية.

ومع ذلك، فإن عدم وجود كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة حول المعبد يعيق تحقيق الشرطة.

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