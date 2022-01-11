"ده جن ولا ملبوس".. قط ياسمين عبدالعزيز يثير الجدل وسعره الأغلى في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيها مجموعة صور جديدة لقطها الفرعوني " بوبوس".

ويعتبر من أغلى أنواع القطط في العالم ويتميز بأن لديه منظر مرعب، نظرا لأنه لا يملك شعر، وغالبا ما يتصرفون مثل الكلاب، بالإضافة إلى إنهم أذكياء للغاية ومرحون ويحبون الآخرين، ونشيطين ويحبون التباهي لجذب الانتباه، ولديهم حس دعابة وهذا ما يتعارض مع تعبيرات وجهم.

ويتراوح سعر القط الفرعوني بناءً على الأصل والحجم واللون ومن المتوقع أن يبلغ سعرهم الكثير من المال.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن شرائه لا يكون مهمة سهلة، خاصةً إذا كان ذات جودة عالية، وتتراوح أسعار القط الفرعوني من 1000 إلى 1600 دولار أي ما يعادل 15 إلى 25 ألف جنيها مصري.

وبالنسبة لأنواع القط الفرعوني ذات الألوان الجميلة والجسم الجيد يتراوح سعره من 3500 دولار إلى 6000 دولار، أي ما يعادل 54 إلى 94 ألف جنيها.

وفي حالة القطط الفرعونية النادرة للغاية، يمكن أن يصل السعر إلى 10000 دولار، أي ما يعادل 157 ألف جنيها، وفق ما ذكر موقع " Petpricelist".