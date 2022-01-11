الكيلو بـ150 جنيها.. ما هي فاكهة الليتشي بعد انتشارها في الأسواق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور جمال

ربما لم تسمع عنها من قبل، فهتي تختلف عن الفواكه التقليدية التي تغرق السوق المصري، غير إن فاكهة الليتشي بدأت في الانتشار خلال الآونة الأخيرة.

ويصل سعر الكيلو من هذه الفاكهة نحو 150 جنيها بحسب ما يعرضها عدد من المتاجر الكبرى، فما هي هذه الفاكهة وفوائدها؟.. هذا ما نذكر وفقا لموقع "healtline".

ما هي؟

تُزرع في المناطق شبه الاستوائية في جميع أنحاء العالم وتحظى بشعبية خاصة في الصين، وكذلك جنوب شرق آسيا، وهي مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الصحية.

فوائدها؟

-غنية بفيتامين سي

يعتبر فيتامين سي أحد أكثر الفيتامينات وفرة في الليتشي، ووفقًا للخبراء، ووفقًا للعديد من الدراسات، فإن تناولها يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 42٪.

- مليئة بمضادات الأكسدة

إنه مصدر جيد لمضادات الأكسدة، حيث تحتوي على مستويات أعلى من مادة البوليفينول مقارنة بالعديد من الفواكه الأخرى، فهي عبارة عن مخزن لمادة الابيكاتشين التي تحسن صحة القلب وتقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان والسكري.

- تحارب سرطان الكبد

وفقًا لمجلة Cancer Letters العلمية، فإن فاكهة الليتشي لها خصائص مضادة للسرطان، وتساعد في محاربة سرطان الكبد.

- تحسن البشرة

تحتوي فاكهة الليتشي على الكثير من فيتامين (هـ)، الذي يساعد على التئام حروق الشمس التي تسبب الألم والتهيج، وكذلك الحفاظ على الجلد بصحة جيدة.

- تقلل الالتهاب

تحتوي مركبات الفلافانول الموجودة في الليتشي على خصائص مضادة للالتهابات، يساعد هذا في مكافحة الإنفلونزا والالتهابات خلال أشهر الشتاء.