9 حيل فعالة تساعد على ثبات «البرفان» لفترة طويلة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يعد «البرفيوم» من الأساسيات الجمالية لدى الرجال والسيدات، لما يضفيه من رائحة مميزة على الشخص، بالإضافة إلى دوره في تمييز الشخصية حيث إنه لكل شخص رائحته المميزة، ولكن يجد بعضهم المعاناة في تثبيت «البرفان» لفترة طويلة، فيلجأ الكثير منهم لاصطحاب العطر معه في كل مكان.

نصائح عند وضع العطر لثباته مدة أطول

وتقدم «هن» في الموضوع التالي طرق تساعدك على تثبيت البرفان لأطول فترة ممكنة، وفقًا لموقع «Real Simple»:

- يساعد وضع العطور بعد الاستحمام على ثباتها لفترة طويلة، لذا احرص على وضع معطر مرطب بعد الاستحمام.

- حافظ على ترطيب مناطق النبض قبل رش العطور عليها، لأن الترطيب يساعد على تثبيته لمدة طويلة، حيث يمكنك استخدام الفازلين.

- يمكنك رش الشعر أيضًا، ولكن يلزم الحرص على عدم رش كمية كبيرة منه، حتى لا يسبب ذلك ضررًا على الشعر.

- من الأمور المعتادة عند الكثير من الأشخاص عند وضع «البرفيوم»، فرك المعصمين معًا، وتعتبر هذه من الأمور الخاطئة، حيث تساعد في التقليل من جودة العطر.

- يلزم الحرص على عدم استنشاق البرفان عند رشه، لأن هناك بعض البرفان الملوث، لذا احرص على وضعه بشكل صحيح على الجلد أو القماش.

- ركز على مناطق النبض عند وضع العطور، مثل التركيز على منطقة معصم اليد، خلف الأذن، والرقبة.

- احرص على رش العطور قبل ارتداء الملابس، حتى تتفاعل جيدًا مع درجة حرارة الجسم، وتظهر جودتها، بالإضافة إلى عدم حدوث ضرر على الملابس.

- يلزم العناية بالعطور، ووضعها في أماكن غير مواجهة لضوء الشمس، فمن الممكن أن تسبب ضررًا على العطور وتقل من جودتها، كما يمكن أن تسبب فسادها.

- تجنب هز عبوة «البرفيوم»، لأن ذلك يساعد على تسلل الهواء داخل الزجاجة وبالتالي يقلل من جودته، ومن المحتمل أن تتغير رائحته ويقل ثباته.