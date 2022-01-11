وصلة رقص بين آيتن عامر وأكرم حسني على أغنيتها الجديدة «بناقص» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة آيتن عامر متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، مقطع فيديو جمعها بالفنان أكرم حسني، وهما يؤديان رقصة سويًا، ومفاجأة لها خلف كواليس تصوير مسلسل «مكتوب عليّ»، بتشغيل أغنيتها الجديدة «بناقص» التي طرحتها الأولى قبل أيام، إذ ظهر الثنائي وهما يؤديان الرقص سويًا عليها.

تفاصيل فيديو آيتن عامر وأكرم حسني

خلال الفيديو ظهرت آيتن عامر وأكرم حسني، وهما مرتديان ملابس «كاجوال» خلف كواليس تصوير العمل، وأرفقت على الفيديو تعليق «وألاقي فجأة وسط الأغاني الحلوة اللي أكرم مشغلها واحنا بنجهز للتصوير، فجأة شغل أغنية ⁧بناقص‬⁩ واللوكيشن زقطط».

واختتمت آيتن عامر تعليقها، موجهة رسالة خاصة لـ أكرم حسني، «مبروك علينا أول يوم تصوير مسلسل ⁧‫مكتوب عليا،‬⁩ وربنا يوفقنا ويفرحك زي ماب تفرح كل اللي حواليك».

وسرعان ما لاقى الفيدو تفاعل الآلاف من متابعيها، إذ احتفى الكثير منهم بالأغنية، فجاء من بين التعليقات «الأغنية تحفة»، «صوتك حلو أوي»، «مبروك على الأغنية الحلوة دي صوتك حلو جدًا».

آيتن عامر تطرح أغنية «بناقص»

وقبل أيام فاجأت الفنانة آيتن عامر، جمهورها بطرحها فيديو كليب غنائي للمرة الأولى حمل عنوان «بناقص» بصوتها على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، واحتفلت قبل ساعات بتحقيق الفيديو 2 مليون مشاهدة عبر منصة الفيديوهات.

أغنية «بناقص» تعتبر هي التجربة الغنائية الأولى للفنانة آيتن عامر، من تأليف تامر حسين، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، وأخرجت الكليب بتول عرفة.

آيتن عامر تتعاقد على مسلسل «الرواية»

جدير بالذكر أن الفنانة آيتن عامر، تعاقدت قبل أيام على المشاركة في بطولة مسلسل «الرواية» مع الفنان أحمد فهمي، إذ تجسد خلال الأحداث دور «ليلى»، والمسلسل من تأليف أمير شوقي وشادي محسن، وإخراج أمير شوقي.