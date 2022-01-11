قطة ياسمين عبد العزيز تثير ذعر متابعيها: مرعبة «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على سبيل المزاح، شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور الخاصة بقطها الذي تطلق عليها اسم «بوبوس»، ويتميز بمظهره المخيف بعض الشيء، إذ أنه ينتمي لفصيلة القطط «السفينكس» الصلعاء، التي تتميز بعدم وجود شعر على جسدها كبقية السلالات المتعارف عليها بين عالم القطط، حيث أثارت قطة ياسمين عبد العزيز الذعر في نفوس الكثيرين بنشر صور لها.

قطة ياسمين عبد العزيز تثير الذعر

وسرعان ما لاقت صور القط الخاص بالفنانة ياسمين عبد العزيز، تفاعل الآلاف من متابعيها، إذ عبر العديد منهم عن الذعر من شكله المخيف، فجاء من بين التعليقات، «أنا خفت»، «يا ساتر يارب»، «شكله يخض»، «مرعب أوي شكله صعب»، «قلبتي من كوميدي لرعب».

قطة ياسمين عبد العزيز على إنستجرام

علاقة وطيدة تجمع بين ياسمين عبد العزيز وقطها، إذ عادة ما تحرص الفنانة على نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالقط النادر، واللقطات الساخرة التي تجمعها به عبر حسابها على «إنستجرام».

معلومات عن القط من سلالة سفينكس

سلالة سفينكس هي أول سلالة قطط صلعاء تمت تربيتها، والتي بدأت في عام 1966 بمدينة أونتاريو بكندا، وذلك عندما أنجبت قطة أليفة قطًا ذكرًا أصلع، ومع ذلك، فإن معظم قطط Sphynx المولودة اليوم تنحدر من ثلاث قطط صلعاء تم العثور عليها في تورنتو عام 1978، وفق ما ذكر موقع purina الأمريكي.

صفات قطط سفينكس

- تتميز تلك السلالة من القطط بأنها صلعاء بشكل تام وجسدها بالكامل خالي من الشعر.

- قطط تلك السلالة أذكياء للغاية ومرحون ونسبة ذكائها عالية.

- يحبون النوم مع أصحابهم تحت الأغطية.

- درجة حرارة أجسامهم أعلى بدرجة أو درجتين من المتوسط ​​للقطط العادية ولديهم شهية شرهة للتعويض عن فقدان الحرارة.

- مع القليل من الحماية ضد العوامل الجوية، لا يمكن ترك هذه القطط الصلعاء في البر، فهم لا يحبون الجلوس على الأسطح الباردة.

- عندما تخرج تلك القطط تحت أشعة الشمس قد يحتاجون إلى حماية من أشعة الشمس على البشرة الفاتحة.