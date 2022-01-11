كيفية التعامل مع الزلازل في المدارس.. تدريبات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كيفية التعامل مع الزلازل في المدارس يعد السؤال الذي يدور في ذهن الكثير من أولياء الأمور، والعاملين في المدارس، خاصة بعد حدوث الهزات الأرضية منذ ساعات قليلة ماضية، إذ بدأت الأمهات في القلق بشأن أطفالهن، ويبحثن لمعرفة الطرق الصحيحة بشأن تجنب حدوث صدمات من الهزات الأرضية على أطفالهن.

لذا توضح «هن» كيفية التعامل مع الزلازل في المدارس حفاظًا على سلامة الأبناء، وفقًا لصحيفة «Daily Mail» فيما يلي:

كيفية التعامل مع الزلازل في المدارس

- نبه الخبراء على ضرورة توجيه الطلاب والعاملين في المدارسن بالركض أسفل المقعد، عندما تبدأ الهزات الأرضية، إذ يلزم القفز تجاه أقرب مقعد لتجنب حدوث صدمات، كما يلزم الحرص على تثبيت المعلقات في المدرسة، والفصول الدراسية بشكل محكم، حتى لا تتساقط عند حدوث الهزات الأرضية.

- يلزم المحافظة على الهدوء وتجنب الصراخ والانفعال، وتوزيع الأدوار من قبل المدرسين وتوجيه الطلاب أولًا للمحافظة على سلامتهم.

- تجنب الركض نحو سلالم المدرسة، وتدريب الطلاب والمدرسين جيدًا على كيفية التعامل مع الزلازل في المدارس.

لافتات لنقاط تجمع عند حدوث زلزال

- يلزم تعليق لافتات في المدرسة تحدد نقاط التجمع عند حدوث الهزات الأرضية، بحيث تكون داخل المناطق المدعمة في المدرسة، أو الأركان.

- تذكير الطلاب والقائمين على المدرسة دائمًا، بما يجب أن يفعلوه عند حدوث زلازل.

- إذا كنت غير قريب من منضدة أو مقاعد الفصل يمكنك اللجوء إلى أركان الطرقات في المدرسة، حتى تشعر أن الجو أصبح آمنًا.

- الاحتفاظ بحقائب الإسعافات الأولية في كل فصل، مع التدريب على طرق استخدام الحقيبة من قبل المدرسين وجميع العاملين بالمدرسة.

- يلزم غلق جميع منافذ المياه، والكهرباء، منعًا لحدوث ماس كهربائي في المكان.

- يلزم تتبع النصائح التي توضع من قبل الجهات المختصة، وعدم التهاون معها، وعلى الطلاب سماع توجيهات المدرسين للمحافظة على سلامتهم.