طريقة عمل البفتيك الكداب.. «بأقل مكونات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البفتيك من الأكلات التي يساعد تناولها في وجبة الغذاء على الشعور بالشبع سريعا، وتوجد طرق مختلفة لتحضيره، يستعرض «هُن»، طريقة عمل البفتيك الكداب في المنزل، كما جاء على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج «على قد الإيد» على سي بي سي سفرة.

طريقة عمل البفتيك الكداب

المكونات

الخطوة الأولى لتحضير البفتيك الكداب توفير مكوناته:

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة مبشورة.

نصف كوب بقسماط.

2 بيضة.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ملح.

فلفل أسود.

دقيق للتغليف.

بقسماط للتغليف.

بيض للتغليف.

زيت للقلي.

خطوات تحضير البفتيك الكداب

خلط اللحمة المفرومة مع البقسماط والبيض والقرفة والزنجبيل والبابريكا والبصل والملح والفلفل الأسود.

تشكيل خليط اللحمة أقراص على كيس ثلاجة وتبطط وتقلب في الدقيق ثم خليط البيض مع الملح والفلفل ثم البقسماط.

توضع في الفريزر حتى تتماسك لمدة 3 أو 4 ساعات ثم تقلى في الزيت على النار وتقدم عند تمام النضج.

مكونات تتبيلة البفتيك

تتبيلة البفتيك على طريقة الشيف سالي فؤاد.

شرائح لحم اسكالوب بتلو.

نصف كوب زبادي.

2 بيضة.

ملعقة كبيرة بودرة بصل.

ملعقة كبيرة بودرة ثوم.

ملعقة كبيرة بودرة فلفل أحمر حلو.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة قرفة.

بقسماط.

زيت.

خطوات تحضير البفتيك على طريقة الشيف سالي فؤاد.

تتبيل البفتيك أولا بالملح والفلفل الأسود.

إضافة الزبادي والبيض ثم البهارات مع الخليط السابق.

الخطوة التالية ترك البفتيك بعد تتبيله بالثلاجة لمدة ساعة.

مزج البقسماط مع الملح والفلفل والبابريكا وجزء قليل من الزيت.

غمر الإسكالوب بالبقسماط، ويوضع في قالب الفرن.

إدخال البفتيك الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة ويقدم.