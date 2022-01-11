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طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار.. حضريها في دقائق معدودة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

08:33 م | الثلاثاء 11 يناير 2022

سلطة الزبادي بالخيار

قدمت الشيف أماني رفعت طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار وذلك من خلال برنامجها «بالهنا» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة، إذ أنها من أنواع السلطات السهل تحضيرها والأكثر انتشارًا.

مقادير عمل سلطة الزبادي بالخيار

2 خيار مقشر

2 كوب زبادي 

فص ثوم مهروس

شطة 

نعناع ناشف 

عصير ليمون 

ملح 

فلفل أبيض 

زيت زيتون

طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار

قطعي الخيار شرائح وضيفي الملح والليمون والثوم.

ضعي الزبادي وضيفي لها الشطة والنعناع الناشف ثم ضعي قليل من زيت الزيتون وقدميها باردة.

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سلطة الزبادي بالخيار والنعناع من الشيف الشربيني

خيار 

زبادي 

كريمة لباني 

لبن رايب 

فلفل ألوان 

نعناع 

ثوم 

زيت زيتون 

عصير ليمون 

ملح 

فلفل 

طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار والنعناع

يقشر الخيار ويقطع ويخلط مع الفلفل الالوان

في بولة أخرى يخلط الكريمة مع اللبن الرايب والزبادي

يضاف زيت الزيتون والثوم وتتبل بالملح والفلفل

ثم يضاف النعناع

يوضع الصوص على السلطة وتقدم

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طريقة عمل سلطة الزبادي من الشيف غادة التلي

2 كوب لبن

زبادي 

حبة خيار 

2 ملعقة كبيرة نعناع 

رشة كمون حب 

طريقة عمل سلطة الزبادي

يخلط اللبن الزبادي مع الخيار المبشور ثم يضاف إليه النعناع المفروم وكمون حب

يضاف إليه ملح وفلفل ثم تقدم السلطة باردة

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سلطة البطاطس بالزبادي والشبت من الشيف الشربيني

بطاطس مسلوقة 

مايونيز 

خيار مخلل 

شبت مفروم 

ملح وفلفل 

زيت زيتون 

زبادي 

عصير ليمون 

خل 

طريقة عمل سلطة البطاطس بالزبادي والشبت

تخلط كل مكونات السلطة وتتبل وتقدم وتزين بالشبت

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سلطة مشروم بالزبادي من الشيف الشربيني

مشروم 

ذرة 

فلفل ألوان 

طماطم شيري 

بقدونس 

الصوص

مايونيز 

عصير ليمون 

زبادي 

سكر 

ملح 

فلفل اسود 

زيت زيتون 

طريقة تحضير سلطة مشروم بالزبادي

يخلط كل الخضار في طبق التقديم.

في الكبة يخلط الزبادي مع المايونيز وعصير الليمون وزيت الزيتون.

رشة ملح ورشة سكر وتخلط جيدا ثم تضاف على الخضار ويقلب الخليط جيدا.

ثم تقدم السلطة.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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