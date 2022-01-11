وصفات مختلفة بقرع العسل بالمكرونة والبراونيز.. حلو وحادق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يهوى العديد من الأشخاص تناول قرع العسل بسبب مذاقه الشهي وفوائده الصحية، فضلًا عن سهولة إدخاله في الأطعمة بوصفات مختلفة سواء حلو أو حادق، ونستعرض خلال السطور مجموعة من طرق تحضير الأكلات المختلفة بقرع العسل، حسب الشيف أميرة شنب، ببرنامجها «أميرة في المطبخ»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مكرونة بصوص قرع العسل

مقادير مكرونة بصوص قرع العسل

مكرونة فيتوتشيني مسلوقة

6 ملاعق كبيرة زبدة

2 فص ثوم مفروم

1 كوب قرع عسل بيوريه

ملعقة صغيرة جوزة الطيب

نصف كوب جبنة بارميزان مبشورة

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملح وفلفل

طريقة تحضير مكرونة بصوص قرع العسل

في طاسة على النار توضع الزبدة مع الثوم المفروم.

يضاف إليها القرع البيوريه مع البقدونس.

يضاف ملح وفلفل وجوزة الطيب ويقلب الخليط جيدا.

تضاف المكرونة المسلوقة وتقلب جيدا

تقدم ساخنة مع رشة جبنة بارميزان مبشورة

براونيز القرع العسلي

مقادير براونيز القرع العسلي

ثلاثة أرباع كوب قرع عسلي مسلوق ومهروس

1 كوب دقيق

1 كوب كاكاو خام

ثلثي كوب سكر

2 ملعقة بيكينج باودر

رشة ملح

2 بيض

6 ملعقة ماء

1 كوب لبن

1 ملعقة فانيليا

خليط القرع

نصف كوب قرع مسلوق ومهروس

زنجبيل بودرة

قرنفل بودرة

جوزة الطيب

قرفة بودرة

نصف كوب زبادي

2 ملعقة نشا

2 ملعقة سكر

شوكليت شيبس

طريقة تحضير براونيز القرع العسلي

في بولة نخلط القرع والنشا والبهارات والسكر والزبادي لعمل خليط القرع

في بولة منفصلة يخلط البيض والفانيليا والسكر

يضاف القرع ثم الدقيق والكاكاو والملح والبيكنج باودر

يضاف اللبن تدريجيا

يوضع العجين في صينية الخبز

يتم عمل فراغات في العجينة ويضاف خليط القرع إلى العجينة

تدخل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقائق

تقدم بالهنا

مربى قرع عسلي

مقادير عمل مربى قرع عسلي

1 ونصف كيلو قرع عسلي

شرائح نصف سلقة عصير ليمون أو جيلاتين بودرة أو عسل جلوكوز

بشر ليمون

200 مل عصير برتقال

بشر برتقال

حلقات برتقال

زنجبيل شرائح

عيدان قرفة

سكر حسب الرغبة

طريقة تحضير مربى قرع عسلي

يوضع القرع على النار مع عصير البرتقال والسكر وبشر الليمون وعيدان القرفة والزنجبيل وبشر البرتقال وحلقات البرتقال.

يضاف عصير البرتقال ويترك الخليط على النار حتى يتجانس تماما على نار منخفضة.

تضاف في النهاية ملعقة من عسل الجلوكوز مع ملعقة من الجيلاتين المذاب مع عصرة الليمون أو يضاف نوع واحد فقط.