طريقة عمل الأرز البسمتي في البيت.. اعرفي سر الخلطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الأرز البسمتي واحد من أكثر الأكلات شعبية في الوقت الحالي، خاصة لدى محلات الأكلات السورية، ولعمل الأرز البسمتي هناك عدد من النصائح لنجاحه مثل المحلات، وفيما يلي طريقة عمل الأرز البسمتي في البيت على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الأرز البسمتي

3 أكواب أرز بسمتي.

زبدة أو سمنة.

ثمرة بصل متوسطة الحجم ومفرومة.

ملعقة صغيرة زنجبيل.

2 فص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة كركم.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملعقة صغيرة كاري.

3 ملاعق صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

4 أكواب ماء.

حبهان.

ورق لورى.

قرفة.

طريقة تحضير الأرز البسمتي

يغسل الأرز جيداً، من ثم يغمر بالماء الدافئ لمدة 15 دقيقة.

يسخن الزبد في قدر متوسطة الحجم، من ثم يضاف البصل والزنجبيل والثوم، مع التقليب حتى يذبل البصل بدون أن يتغير لونه.

تضاف باقي البهارات حتى تفو رائحتها.

يصفى الأرز من ماء النقع، من ثم يضاف إلى خليط البصل.

يقلب الأرز مع البهارات حتى يغلف كله بالزبدة أو السمنة.

يضاف الماء، يترك الأرز ليغلي وذلك لمدة 3 دقائق، ثم يترك حتى يتشرب الماء.

تخففي النار ويغطى القدر.

يترك الخليط حتى ينضج ويتجانس.

نصائح وتكات تحضير الأرز البسمتي

يجب نقع الأرز البسمتي قبل تحضيره في ماء دافئ لربع أو نصف ساعة على الأقل.

يفضل عمل الأرز البسمتي بالسمنة أو الزبدة لإعطائه طعمه الغني وليس الزيت.

الأرز البسمتي يحتاج إلى مادة دهنية أكثر من الأرز العادي، لذا يجب وضع ملعقة من السمنة أو الزبدة لكل كوب أرز.

هناك بهارات أساسية لا يمكن الاستغاء عنها خلال تحضير الأرز البسمتي وهي الكاري والكركم، القرفة وورق اللورى والحبهان والبهارات المشكلة والملح.

يمكن إضافة المزيد من تلك البهارات لكن لا يمكن الاستغناء عن البهارات السابقة.

أضيفي كوب شوربة أو مكعب مرق دجاج لطعم افضل للأرز البسمتي.

ضاعفي كمية الماء للأرز البسمتي فلكل كوب من الأرز 2 كوب من الماء، ويكمن إضافة مزيد من الماء في حالة كان نوع الأرز ردئ.