لا ترميه بعد اليوم.. تعملي إيه بقشر الفواكه والخضروات وإيه أهميته وفوائده؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

مشكلة إهدار الطعام مشكلة عالمية، حيث يتم التخلص من أكثر من ثلث الطعام.

الخبر السار هو أن هناك العديد من بقايا الطعام التي يمكنك الاحتفاظ بها واستخدامها بطرق شهية ومغذية.

ما لا يعلمه الجميع هو أنه يمكن تحويل قشور البيض إلى بودرة كالسيوم، كما أنه يمكن صنع المخلل من قشور البطيخ، وإعداد حساء شهي من أوراق القرنبيط، وما هذه إلا أمثلة قليلة، نستعرض ذلك وفقا لموقع برايت سايد.

أمسك أدوات مطبخك ودعنا نُريك كل الأشياء التي ظننت أنه لا يمكنك أكلها، لكنك تستطيع ذلك فعلياً:

قشور البيض

يستطيع المصابون بنقص الكالسيوم الحصول على حاجتهم من قشور البيض الغنية بهذا العنصر الهام. وبما أنه لا يمكنك تناول هذه القشور على طبيعتها، فالحل هو أنه تحوّلها إلى بودرة كالسيوم يمكنك إضافتها إلى عصيرك اليومي مباشرة، أو إلى طعامك.

قشور البطيخ

يعتبر البطيخ الفاكهة المفضلة للكثيرين في فصل الصيف، ولكن من الشائع أن يتم التخلص من قشوره. يقول البعض أنها تشبه الخيار من ناحية الطعم والتركيب، مما يجعلها مثالية لعمل المخلل. يمكنك تناولها كمسليات، أو مع خضروات مخللة أخرى.

أوراق القرنبيط

صار من الرائج استخدام القرنبيط هذه الفترة وذلك بسبب تنوع الأطباق الممكن إعدادها منه، لكنك لن تجد أي وصفة تستعمل أوراقه. تعتبر أوراق القرنبيط مصدراً جيداً للمعادن والحديد والبيتاكاروتين والحديد والكالسيوم، كما أنها شهية مثل القرنبيط نفسه، سواء أعددتها كحساء مغذي أو كمسليات مقرمشة وصحية.

4.قشور الجزر

لا نتردد برمي قشور الجزر على الرغم من أنها في الحقيقة ذات نكهة لذيذة وغنية بفيتامين C، ويمكننا الاستفادة منها من خلال تحويلها إلى صلصة بيستو. إنها من أفضل الصلصات التي يمكنك إضافتها إلى المعكرونة اليومية.

- طريقة إعداد صلصة بيستو

- مقادير صوص البيستو

3 كوب ريحان طازج

4 فص ثوم

1/2 كوب جزر

¾ كوب جبن بارميزان مبشور

½ كوب زيت زيتون

¼ كوب صنوبر

½ كوب بقدونس طازج مفروم

- طريقة صوص البيستو

امزجي الريحان مع الثوم، البارميزان، زيت الزيتون والصنوبر والجزر في محضر الطعام.

اطحني المزيج حتى يتجانس تماما.

اسكبي المزيج في الطبق وأضيفي البقدونس.

قدمي الصوص مع الباستا و المعجنات.

5- أوراق الفراولة

غالبًا ما تعامل سيقان الفراولة وسيقانها بشكل خاطئ (وتوجد أداة مخصصة لإزالتها) ولا يعلم الناس أنهم يتخلصون من جزء مهم وغني بمضادات الأكسدة، ومضادات الالتهابات، وعناصر تحمي القلب والأعصاب. إن كنت تكره طعمها، فامزج جميع المكونات في عصيرك واستمتع به.

قشور الموز

يبدو أن التخلص من قشور الموز تصرف غريزي تعودنا عليه، وعلى الرغم من طعمها المر قليلاً، إلا أن تناولها مفيد للصحة، وذلك بسبب احتوائها على البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم. الطريقة المثلى لاستخدامها هي عن طريق إعداد قشر الموز المقدد، وهو حل لذيذ حتى الأطفال سيرغبون بتجربته.

الأفوكادو البنّي

تُباع بعض حبات الأفوكادو الناضجة أو التي عليها كدمات في السوق، بل تُرمى مباشرة. وعلى الرغم من كونها أكثر طراوة، إلا أنها تظل صالحة للأكل، ويمكن استخدامها في أي وصفة أفوكادو. بودينغ الشوكلاتة بالأفوكادو من وصفاتنا المفضلة.

8- قشور البصل

قشور البصل غنية بالخصائص المضادات للأكسدة، وعلى الرغم من أن هناك من يستخدمونها في إعداد مرق الخضار، إلا أن هناك طريقة يمكننا بها استخدامها دون رميها بعد ذلك. اغليها حتى تصبح طرية ومرنة، واخلطها بزيت الزيتون، ثم أضفها إلى وصفة الدقيق المفضلة لديك لتعد عجينة سائلة. اغمس شرائح البصل أو الدجاج فيها، ثم اقليها.