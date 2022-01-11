شرب القهوة للأمهات المرضعات ضار جدا على الرضيع.. احذري الكافيين

القاهرة - سمر حسين - ماما

الأم خلال فترة الرضاعة الطبيعية تهتم بأدق وأقل التفاصيل المرتبطة بنظامها الغذائي، للمحافظة على صحة وسلامة الرضيع، إلا أن الكثيرات يضعفن أمام «فنجان القهوة» في الصباح الباكر، ولأنها غنية بالكافيين يتساءل الكثيرون حول ما إذا كانت تؤثر بالسلب على الطفل أثناء الرضاعة أم لا، وتقدم «هن» خلال التقرير التالي كل الإجابات المرتبطة بالرضاعة الطبيعية والقهوة وفقا للموقع المهتم بشؤون المرأة «momsmag».

هل القهوة آمنة أثناء الرضاعة الطبيعية؟

وفقا للدراسات فإن الكافيين آمن أثناء الرضاعة الطبيعية، بشرط واحد وهو التقليل من الكمية أي بما يعادل فنجان من القهوة أو الشاي بشكل يومي، حيث يؤثر الكافيين على حليب الأم، ومن الممكن أن يسبب حساسية للطفل.

من ضمن العوامل الأخرى التي تفرض على الأم التقليل من القهوة، أن بعض الأطفال خاصة حديثي الولادة يكون لديهم تحسس من الكافيين، حيث يبقى الكافيين في دم الرضع لفترة أطول مقارنة بالأطفال البالغين من العمر 6 أشهر على سبيل المثال، مما يؤثر على جودة نومهم بالسلب.

كيفية شرب القهوة دون التأثير على الطفل

ينصح خبراء التغذية بشرب فنجان واحد من القهوة للأم المرضعة، ويفضل تناوله قبل الرضاعة والانتظار لمدة 3 ساعات على الأقل قبل تغذية الرضيع، لتفادي تأثير الكافيين.

شرب القهوة منزوعة الكافيين

القهوة منزوعة الكافيين من الحلول الجيدة أثناء الرضاعة، ولا تؤثر على حليب الأم بشكل كبير مقارنة بالقهوة العادية.

أعراض حساسية الأطفال تجاه الكافيين

العصبية

تقلبات في النوم

عصبية زائدة

تقول الدكتورة «دينا شوقي» استشاري رضاعة طبيعية وطب وتغذية الأطفال عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «القهوة مشكلتها كلها في الكافيين، والكمية المسموح به من كوباية لكوبايتين فقط لاغير، ويكون حجمها 250 ملل، ويفضل إضافة الحليب لها، عشان يقلل من تأثيرها، خاصة أن الكافيين يؤثر على الطفل في موضوع النوم وبيخليه أكتر عصبية».