10 نصائح لتقليل الجوع والسيطرة على الشهية في الشتاء.. منها شرب كميات من الماء

القاهرة - سمر حسين - صحة

يرتفع معدل الحرق خلال الشتاء أكثر من الصيف لأنه عندما تنخفض حرارة الجو يحرق الجسم من الدهون المتراكمة ليشعر بالدفء والمحافظة على درجة حرارته ما يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام باستمرار.

نصائح للسيطرة على الجوع في الشتاء

وقدمت علا الجندي، خبيرة التغذية، عددًا من النصائح، خلال تصريحاتها لـ«هن» للتغلب على الشعور الدائم بالجوع في فصل الشتاء والسيطرة على الشهية المفتوحة، كالتلي:

- تناول الكثيرمن الحلويات والمعجنات مما يسبب ارتفاع سكرالدم والشعور الشديد بتناول المزيد من الأكل والسكريات.

- تناول الكثير من المشروبات الساخنة وإضافة كمية كبيرة من السكر يوميًا.

- الكسل والخمول وقلة الحركة بشكل كبير بسبب برودة الجو.

- عدم شرب كميات مياه كافية لعدم الشعور بالعطش.

نصائح تساعد للسيطرة على الجوع

- تنظيم الوجبات وتناول كل 3 ساعات وجبة متكاملة أو تحتوى على عناصر تساعد على الشبع.

- التركيز على الكربوهيدرات المشبعة مثل الحبوب والقمح الكامل والشوفان، يمكن تناول خبز الشوفان أو دقيق الرز أو البطاطس المسلوقة بديل للخبز الأبيض ويمكن تناول يوميا طبق من البليلة باللبن والعسل كوجبة متكاملة للشعور بالطاقة و الشبع.

أشعة الشمس وكميات من الماء

- التعرض بقدر الإمكان لأشعة الشمس لإمداد الجسم بفيتامين «د» والتقليل من التوتر واكتئاب الشتاء الذي يولد الجوع الوهمي.

- شرب كميات كافية من الماء يوميا.

- تناول الفاكهة بديل للحلويات خصوصا البرتقال لأنه متوفر في الشتاء ويعطي شعورا بالشبع.

- تناول المشروبات الساخنة التي يمكن تقبل طعمها بدون سكر.