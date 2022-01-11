فاكهة لذيذة الإفراط فيها «ضرر».. ولتناولها فوائد لا تحصى «هتحمي قلبك»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعرف العنب بفوائده المتعددة للصحة، بالإضافة إلى طعمه ومذاقه اللذيذ، وفي دراسة جديدة توصلت إلى أن العنب يعمل على تقليل مستويات الكوليسترول في الدم، كما أنه يمنع الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وبحسب ما عرضته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن الدراسة الطبية التي شارك فيها 46 شخصا، تناولوا فيما يعادل حصتين من العنب، وكانت النتيجة بوجود تنوع البكتيريا في الأمعاء، التي تعتبر ضرورية لنظام المناعة القوي.

خفض الكوليسترول

كما من الفوائد الصحية في تناول العنب، خفض الكوليسترول، ويقلل من مستويات الأحماض الصفراوية، التي تلعب دورًا أساسيًا في استقلاب أو معالجة الكوليسترول.

ويحتوي العنب على مضادات الأكسدة التي تسمى بـ«البوليفينول» وهي عبارة عن مركبات عضوية موجودة بشكل طبيعي في النباتات تحافظ على الأوعية الدموية صحية ومرنة وبالتالي تضمن دورة دموية جيدة.

وتمتد فوائد العنب أيضًا على ضغط الدم، إذ كشفت دراسة سابقة، أجراها باحثون من ألمانيا وأيرلندا الشمالية، أن نوع آخر من المواد الكيميائية النباتية يسمى «الفلافونويد»، وهو من العناصر الغذائية الوفيرة في الفواكه والخضروات والشاي والأطعمة النباتية الأخرى، له تأثير إيجابي على مستويات ضغط الدم.

مدرس التغذية توضح فوائد العنب الأحمر

وفي هذا أكدت الدكتورة مروة شعير، مدرس التغذية، أن العنب الأحمر تحديدًا له فوائد صحية متعددة لم تختلف كثيرًا عما أوضحته الدراسة، موضحة أن العنب الأحمر يحتوي على مادة البوليفنيول، التي تحمل بالفعل من الجلطات وتنظم عمل الدورات الدموية بشكل جيد.

وتابعت مدرس التغذية، خلال حديثها لـ«هن»، أن العنب الأحمر يحتوي على مادة «الكيرستين» التي تعتبر من مضادات الالتهابات وبالتالى تقلل من مخاطر الإصابة بامراض القلب، كما أن العنب الأحمر يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم التي تساعد في تحسين مستوى ضغط الدم، لكنها نصحت أيضًا بعدم الإفراط في تناوله حتى لا يؤدي لارتفاع مستويات السكر.